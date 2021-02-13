Около пяти тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»

В забеге на лыжах приняли участие дети, взрослые и пожилые люди

Сегодня, 13 февраля, в Челябинской области, как и по всей России, состоялись масштабные Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России». В Челябинске желающих принять участие в соревнованиях оказалось около пяти тысяч человек, по всей области — около 20 тысяч человек. Прокатилась на лыжах и супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер с сыном Мишей.

Стартовали челябинские лыжники со стадиона имени Елесиной. Участников разбили по районам, и в некоторых из них было столько желающих, что один район пришлось разделить на две группы. Первыми с перерывом в 10 минут — в 11:10 и 11:20 — стартовали лыжники Курчатовского района. За ними отправились две команды от Калининского, еще позже — две команды от Ленинского района. В 12:10 стартовала команда Центрального района, участницей которого была и Ирина Текслер. Затем стартовали команды Советского, Металлургического и Тракторозаводского районов.

«Я вам честно скажу, последний раз я каталась на лыжах лет 20 назад, в отличие от моего сына, который три раза в неделю катается на лыжах. Но я так уверенно встала, упала только на старте, а дальше так очень уверенно пробежала»,— поделилась с журналистами Ирина Текслер.

Отметим, многие участники пришли на соревнования с детьми, среди которых был и малыш, которому буквально несколько месяцев от роду.

По итогам соревнований от каждого района наградили самого пожилого и самого юного участников.

Отметим, это уже второй день соревнований: 12 февраля состоялся забег для профессиональных спортсменов.