Около 700 участников собрал День велосипедиста в Копейске

Велозаезды прошли в парке Победы и на стадионе «Химик»

В Копейске провели массовые велозаезды, приуроченные ко Всемирному дню велосипедиста. Соревнования собрали около 700 любителей велоспорта Челябинской области. Самые юные участники состязались за победу на стадионе «Химик», а массовая гонка для всех желающих — в парке Победы, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

День велосипедиста ежегодно 3 июня отмечается в России. В этот день в разных уголках страны стартуют велозаезды. В Челябинской области такое мероприятие проходит в Копейске. Это не случайно: шахтерский город славится своими традициями в велоспорте, здесь расположена единственная в регионе детская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту, воспитавшая множество талантливых спортсменов, многие из которых входят в состав сборной Челябинской области и даже России.

Праздничное мероприятие началось на стадионе «Химик» с торжественного открытия. Особое внимание привлекли заезды самых юных участников: дети в возрасте 2—3 лет соревновались на велобегах, а также прошли гонки на мини-велосипедах. Профессиональные спортсмены разыграли медали в семи заездах на велодроме парка Победы.

Победители и призеры соревнований были награждены медалями министерства спорта России. Приятным бонусом для развития велоспорта в Копейске стало вручение директору спортивной школы Оксане Курзиной ключей от нового автомобиля, который будет использоваться для подготовки юных спортсменов.