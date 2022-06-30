Более 70 южноуральских спортсменов претендуют на участие в альтернативной летней Паралимпиаде

На Играх-2022 в Сочи «Мы вместе. Спорт» выступят более 850 атлетов

С 2 по 9 октября в Сочи пройдут летние Игры движения «Мы вместе. Спорт» для людей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях планируют принять участие более 850 спортсменов. Готовятся к ответственным стартам и около 70 южноуральских паралимпийцев, сообщает региональный Минспорт.

В программу соревнований войдут девять видов: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил: задачу по сохранению соревновательной активности российских спортсменов и параатлетов поставил перед правительством президент Владимир Путин. И это особенно важно сейчас, когда у наших спортсменов нет возможности участвовать в международных соревнованиях.

«Летние Игры паралимпийцев станут еще одним масштабным состязанием, которое пройдет под эгидой движения „Мы вместе. Спорт“. Популярность зимних Игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске подтверждает их актуальность, в том числе для иностранных команд. В летних Играх в Сочи планируют принять участие более 850 спортсменов, в том числе 150 из них — представители Белоруссии, Армении и Туркменистана. Конечно, идет взаимодействие по организации участия спортсменов из других стран — ШОС, БРИКС и СНГ», — добавил Дмитрий Чернышенко.

Принять участие в летних Играх паралимпийцев в Сочи смогут и южноуральские паралимпийцы. По словам министра спорта Челябинской области Александра Гриба, сейчас идет активная работа по отбору спортсменов.

«Сейчас в нашей стране проходит процедура отбора участников. Адаптивный спорт развивается в нашем регионе. В прошлом году южноуральские спортсмены завоевали шесть медалей на Паралимпиаде в Токио. Тренироваться они могут на базе регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта», — отметил Александр Гриб.

С начала весны российские спортсмены фактически не выезжают ни на какие крупные международные соревнования. Но тренируются они ежедневно. Председатель Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Челябинской области Вадим Алешкин полагает, что Южный Урал на соревнованиях в Сочи смогут представить около 70 сильнейших параатлетов. Соревноваться они будут в пяти видах спорта: это легкая атлетика, настольный теннис, плавание, триатлон и бочча. Последний вид — это стратегическая игра с мячом на точность, близкая к боулингу. На Южном Урале этим паралимпийским видом спорта занимаются около 30 человек.

«На сегодняшний день есть четкое понимание, что от нашего региона на Игры „Мы вместе“ смогут поехать более 30 спортсменов. Это участники паралимпийской сборной России по летним видам спорта. Однако если Паралимпийский комитет одобрит участие членов сборных команд субъектов Российской Федерации, то число нашей делегации многократно увеличится. Думаю, что около 70 человек мы сможем отправить на Игры», — пояснил Вадим Алешкин.

Возможность принять участие в крупных соревнованиях и сразиться с сильнейшими соперниками из разных стран мира для южноуральских спортсменов с ограниченными возможностями здоровья положительно скажется на их боевом духе. Именно так считает серебряный призер Паралимпийских игр, трехкратный чемпион мира по керлингу на колясках, старший тренер Челябинской области по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Марат Романов.

«То, что политика вмешивается в спорт больших достижений, совсем не новость. Так, еще в 2018 году российскую сборную по керлингу на колясках выбил из колеи доклад канадского профессора права Ричарда Макларена, который он посвятил злоупотреблениям допингом в российском олимпийском спорте. Так вот, в списке Макларена оказались фамилии капитана и одного участника нашей сборной. Эти беспочвенные обвинения за 10 дней до Игр стали причиной их отстранения. Дух всей команды пал. Ребятам пришлось в короткие сроки „сыгрываться“ в новом составе. В итоге мы смогли занять лишь шестое место, хотя совершенно точно могли бы взять золото Паралимпиады», — прокомментировал Марат Романов.

Напомним, весной 2022 года Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине из-за ситуации на Украине, хотя ранее принял решение допустить их в нейтральном статусе.