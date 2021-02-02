Около 200 человек приняли участие в первенстве области по спортивному ориентированию

Соревнования прошли под Кыштымом

Чемпионат и первенство Челябинской области прошли в поселке Слюдорудник под Кыштымом. Его участниками стали 175 человек во всех возрастных группах. Соревнования открыли спортивный сезон года. Для атлетов организаторы подготовили семь дистанций. Самая короткая, протяженностью всего 1,5 километра, досталась младшей возрастной группе.

«В первый день я занял третье место, потому что там была маркировка и ехать по этим маркерам было легко. По листочкам. А сегодня я занял четвертое место»,— рассказал бронзовый призер первенства Челябинской области по спортивному ориентированию Денис Рябов.

Самые опытные спортсмены состязались на дистанции в десять километров. Была среди них и член юниорской сборной России Ольга Евтюхова. Для нее этот этап — подготовительный перед мировым первенством.

«Через несколько дней мы поедем на первенство России среди студентов в Омск. Потом будет первенство России в Нижегородской области. И потом уже поедем в Эстонию»,— поделилась чемпионка Челябинской области по лыжному ориентированию Ольга Евтюхова.

Отметим, всего на 2021 год запланировано около 40 соревнований различного уровня. От чемпионатов России до таких вот массовых стартов.