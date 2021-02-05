Около 2 000 болельщиков приедут на этап Кубка мира на «Банном»

Организаторы заявили о готовности провести соревнования на высоком уровне

Около двух тысяч зрителей ожидается на Кубке мира по сноуборду на горнолыжном курорте «Банное». За сутки до старта соревнований организаторы заявили, что на 99% готовы провести их на высоком уровне. Как подчеркнул руководитель вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов, при подготовке к турниру были учтены все рекомендации Роспотребнадзора, а также разработан комплекс мер для соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических норм.



«Мы рады тому, что все спортсмены у нас с отрицательными тестами на COVID-19. И, несмотря на многочисленные ограничения, считаем, что Кубок мира — это не только спортивное мероприятие, но и праздник для зрителей. Поэтому ждем ежедневно на соревнованиях около двух тысяч зрителей. Билеты в продаже еще есть, приглашаем болельщиков поторопиться с их покупкой и прийти поддержать нашу команду на соревнованиях»,— заявил Вадим Евдокимов.

Уровень подготовки оценили и гости Южного Урала, говорит директор «ММК-Курорт» Егор Кожаев. Неделю назад этап Кубка мира прошел в Москве. Организаторы на «Банном» отмечают, что хотят подарить болельщикам атмосферу праздника.

«На других этапах Кубка мира, которые проводили в Европе, соревнования прошли без зрителей. И Россию спортсмены воспринимают как страну, которая, несмотря ни на что, умеет делать из любого спортивного события качественное шоу. По сути, нынешние соревнования для них как маленькие Олимпийские игры»,— отметил Егор Кожаев.

Напомним, этап Кубка мира на «Банном» стартует в субботу, 6 февраля. Квалификационные заезды начнутся в 9 утра, в 12:30 — церемония открытия. На 13:00 запланирован старт финальных заездов.