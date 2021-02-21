Около 1000 южноуральских полицейских приняли участие в лыжном забеге

Вместе с правоохранителями на лыжах прокатились их семьи и ветераны органов внутренних дел

Сегодня, 21 февраля, сотрудники полиции Челябинской области приняли участие в лыжном забеге, приуроченному ко Дню защитника Отечества. На лыжи встали около 1000 правоохранителей, не считая их членов семей и ветеранов. Забег стартовал на стадионе имени Е. Елесиной.

«Массовое спортивное мероприятие проведено в целях популяризации спорта и укрепления физической подготовки Главным Управлением МВД России по Челябинской области»,— сообщили в ведомстве.

На лыжи встали как женщины, так и мужчины. Лучшей среди представительниц прекрасного пола стала Розалина Шафикова из ОМВД России по Аргаяшскому району. Всего на пять секунд опоздала представлявшая челябинский отдел полиции Евгения Медовикова. Третьей финишировала ее коллега Алиса Баранунькина.

Среди мужчин первым добрался до финиша также сотрудник ОМВД России по Аргаяшскому району Ахмазия Ягудин. Второе место у полицейского из Сосновского района Ильназа Баталова. Бронзу завоевал сотрудник Центра профессиональной подготовки регионального Главка МВД Валентин Пивоваров.

«Отмечены самый молодой участник лыжной эстафеты Семен Камнев, сын сотрудника челябинского Управления МВД, и самый опытный — ветеран ОМВД России по Еткульскому району Абдулгали Байрангулов. Самой спортивной признана семья Дмитрия Белецкого, который несет службу в отдельной роте ГУ МВД области»,— добавили в пресс-службе ведомства.

После забега лыжников, достигших лучших результатов, поздравил начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД области полковник внутренней службы Игорь Литвинов.

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