11 боксёров представят Челябинскую область на чемпионате России

Накануне спортсмены провели заключительный этап подготовки.

Сборная Челябинской области по боксу провела заключительный этап подготовки к чемпионату России. Соревнования стартуют уже в эту субботу, 28 ноября, в Оренбурге. На турнире выступят 11 южноуральцев в семи весовых категориях.



По итогам нынешнего чемпионата России по боксу будет сформирован состав национальной сборной для участия в отборе на Олимпиаду в Токио, которая пройдёт в 2021 году. Как рассказали в пресс-службе министерства спорта, помимо этого победители турнира получат автомобили, а призовой фонд соревнований составит 10 миллионов рублей.

«Нынешний чемпионат России — необычный, потому что предолимпийский и на него допущено очень много участников. В Златоусте для нас создали все условия для успешной подготовки. Боеспособный состав мы сохранили. Это ветераны, по спортивным меркам, Антон Кудинов и заслуженный мастер спорта России Эдуард Абзалимов. Отличная молодежь — чемпион страны прошлого года Эдмонд Худоян, бронзовый призер Максим Стахеев, победитель первенства России до 22 лет Алексей Киселёв и другие. У нас неплохая команда, ровная, и мы рассчитываем выступить достойно»,— отметил главный тренер сборных Челябинской области и УрФО, заслуженный тренер России Владимир Рощенко.

Отметим, что в составе сборной Челябинской области заявлен Эдмонд Худоян из Златоуста. Боксёр выступает в весе 49 килограммов. В прошлом году южноуралец впервые стал чемпионом страны. Помимо Эдмонда Худояна на том турнире отличились Максим Стахеев в весе 52 килограмма и Эдуард Абзалимов в категории 57 килограммов.

Состязания пройдут в СКК «Оренбуржье» с ограниченным числом болельщиков. Организаторы согласовали возможность заполнения зрителями 50% мест в зале. Всего в Оренбург приедут 340 боксёров из всех регионов страны.