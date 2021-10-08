Один чемпион, другой призер — южноуральским баскетбольным клубам поставили задачу на новый сезон

Магнитогорский «Металлург» и челябинский «Челбаскет» планируют финишировать в призовой тройке в Суперлиге-2

Завтра, 9 октября, возьмет старт новый сезон во втором дивизионе баскетбольной Суперлиги. В стартовом матче челябинский «Челбаскет» сыграет на своей площадке с магнитогорским «Металлургом». Накануне южноуральского дерби озвучили свои задачи на сезон в штабе команд. Какие они — узнавал корреспондент ИА «Первое областное».

Перед стартом нового сезона руководство БК «Челбаскет» пригласило журналистов на открытую тренировку команды. А по ее окончании представители СМИ могли не только пообщаться с тренерским штабом челябинской команды, но и задать интересующие вопросы главному тренеру БК «Металлург» Александру Михайлову. Несколько необычное решение, если учесть, что в командных видах спорта есть немало примеров принципиальных и непростых отношений двух коллективов из одного региона.

Скажем, и в Челябинской области весьма ревностно относятся к успехам друг друга в штабе хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург», долгое время существовала открытая вражда гандбольного «Сунгуля» и «Динамо», завершившаяся тем, что один коллектив прекратил свое существование. В случае с баскетболом — совсем другая история. Два профессиональных клуба мирно и успешно существуют, поддерживая тесные связи. И кажется, напротив, помогают друг другу. В этом межсезонье, например, команды провели два товарищеских матча между собой, решая важную задачу наигрывания составов.

«Мы и в этом сезоне будем работать в одной связке. У нас же игры „спаренные“. Соперники будут приезжать и в Магнитогорск, и в Челябинск. Будем работать над тем, чтобы физически их измотать, передавая друг другу», — то ли в шутку, то ли всерьез сказал журналистам наставник магнитогорцев Александр Михайлов.

Председатель Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков и вовсе считает, что в условиях конкуренции есть возможность успешно развиваться и прогрессировать обоим коллективам.

«Игра команды и ее выступление в прошлом сезоне показали, что „Металлургу“ уже становится тесно в Суперлиге-2. По многим показателям клуб соответствует Суперлиге-1. В прошлом сезоне это сделать не получилось, а в этом, надеемся, магнитогорцам удастся стать победителем турнира и добиться повышения в классе. Что касается „Челбаскета“, то коллектив у команды молодой и амбициозный, его основу составляют местные воспитанники. Перед клубом стоит задача войти в четверку сильнейших команд и по возможности побороться за медали чемпионата», — отметил Николай Сандаков.

Главный тренер «Челбаскета» Евгений Сорокин, пользуясь случаем, приглашал болельщиков поддержать команду в предстоящих домашних матчах. Напомнив при этом, что в этом межсезонье уже состоялось три южноуральских дерби, в каждом из которых челябинцы уступали магнитогорцам. За счет фактора родных стен и поддержки болельщиков «Челбаскет» и может рассчитывать на успех в предстоящих поединках.

Напомним, что 9 и 10 октября в челябинском ДПиШ им. Крупской стартует чемпионат России по баскетболу во втором дивизионе Суперлиги. «Челбаскет» принимает на своей площадке магнитогорский «Металлург». Начало матчей — в 17:00.