Образовательные организации Челябинской области могут стать площадками ТехноГТО

Места для очной сдачи нормативов выбирают по всей стране

В России стартовал отбор площадок для очной сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки. Статус площадки могут получить школы, вузы, центры дополнительного образования и другие образовательные организации по всей стране. Подать заявку могут и челябинские организации, сообщают организаторы.

Чтобы стать площадкой ТехноГТО, школы, вузы и другие учреждения должны быть готовы принимать очные нормативы минимум дважды в год, предоставить необходимое оборудование и назначить координаторов и экзаменаторов. После того как площадки будут отобраны, организаторы проведут инструктаж и будут поддерживать площадки технически и методически.

«Запуск первых очных площадок ТехноГТО — важный этап развития проекта. При этом мы не ограничиваем их число — принимать нормативы и выдавать золотые значки смогут любые организации в любом количестве, отвечающие требованиям отбора. Работать первые площадки начнут уже весной»,— рассказал ответственный секретарь оргкомитета Национальной технологической олимпиады, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

Сдать очный норматив ТехноГТО смогут только те, кто прошел не менее пяти онлайн-нормативов и получил 70 и более баллов. Сдавая такие нормативы, участники проверяют свои знания в кибербезопасности, применении беспилотников, электронике, блогинге и других технологических направлениях.

«Сдавая нормативы, участники еще и зарабатывают баллы конкурса цифровых портфолио „Талант НТО“. Победители и призеры этого конкурса получают до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, что значительно увеличивает шансы для поступления в выбранный вуз»,— отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

Подать заявку на участие в отборе площадок образовательные организации могут до 2 марта 2025 года на сайте ТехноГТО.