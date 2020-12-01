Областной турнир по гиревому спорту состоялся в Сатке

Мероприятие прошло без зрителей.

Всё чаще спортивные события и мероприятия проходят без присутствия зрителей — эта мера направлена на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Так, традиционный турнир Челябинской области по гиревому спорту прошёл в Сатке 28 ноября при пустых трибунах. Призы для спортсменов были предоставлены главой Саткинского района.

Ограничено было и количество участников. В соревнованиях приняли участие всего 70 спортсменов: в прошлом году их было в два раза больше.

В абсолютном зачёте победу одержали супруги Плотниковы из Челябинска — Вячеслав, который является победителем первенства мира — 2020, и его супруга Юлия — серебряный призёр первенства мира — 2020. Помимо них пальму первенства в областных соревнованиях забрал трёхкратный чемпион Европы Семён Селиверстов из Красноармейского района.

«Они были награждены медалями, памятными календарями и денежными призами, учреждёнными МКУ „Управление по физической культуре и спорту СМР“, а прекрасная половина — и букетами цветов. Все остальные призёры турнира в своих весовых категориях были награждены медалями и грамотами», — сообщил начальник МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМР» Юрий Люнгвиц.

Также в грядущем мае в Сатке планируется вновь провести областной турнир. И его организаторы надеются, что он будет более масштабным — с большим количеством участников, а также зрителей.