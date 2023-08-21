Уже завтра, 22 августа, челябинский хоккеист Валерий Ничушкин, завоевавший с «Колорадо Эвеланш» Кубок Стэнли в 2022 году, посетит академию «Трактор». Воспитанник челябинского клуба проведет мастер-класс и автограф-сессию, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Кроме того, Валерий Ничушкин станет почетным гостем турнира, в котором принимают участие команды 2007 года рождения. Позже форвард вместе с хоккейным тренером Павлом Маркиданом проведет мастер-класс для детей на льду, после чего состоится автограф-сессия для всех желающих. Начало автограф-сессии — 17:30.
В сезоне НХЛ-2021/22 Валерий Ничушкин в составе «Колорадо» стал победителем Кубка Стэнли, в финальной серии команда со счетом 4-2 обыграла «Тампу». В КХЛ Ничушкин выступал за московский ЦСКА и челябинский «Трактор». В составе сборной России форвард становился бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.
Добавим, что ранее легендарный хоккеист, дважды олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил академию хоккея «Трактор» в Челябинске. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он пообщался с воспитанниками. А в апреле этого года директор академии «Трактор» Евгений Любимов провел экскурсию для корреспондента Первого областного информагентства и рассказал о современных методиках подготовки юных хоккеистов.
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