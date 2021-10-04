Федерация водного поло России доверила Златоусту провести финальный турнир Кубка России среди женских команд. Соревнования пройдут на базе Центра олимпийской подготовки «Уралочка» с 23 по 26 октября.
В финальной стадии турнира примут участие восемь сильнейших клубов страны. Они начнут сражения со стадии четвертьфинала и по олимпийской системе определят победителей и призеров соревнований. «Динамо-Уралочка» из Златоуста в первом раунде встретится с нижегородским «Буревестником» 24 октября. Финальный поединок назначен на 26 октября.
Через месяц южноуральская команда возьмет старт и в чемпионате России. Окончательное расписание турнира будет опубликовано в ближайшие дни. Кроме того, спортсменки «Динамо-Уралочки» будут бороться за медали молодежных и юниорских первенств страны по всем возрастам. В этом сезоне основной состав ватерпольного клуба намерен также побороться за награды Евролиги.