Обладатель Кубка России по водному поло определится в Златоусте

За трофей будут бороться восемь сильнейших команд страны

Федерация водного поло России доверила Златоусту провести финальный турнир Кубка России среди женских команд. Соревнования пройдут на базе Центра олимпийской подготовки «Уралочка» с 23 по 26 октября.

В финальной стадии турнира примут участие восемь сильнейших клубов страны. Они начнут сражения со стадии четвертьфинала и по олимпийской системе определят победителей и призеров соревнований. «Динамо-Уралочка» из Златоуста в первом раунде встретится с нижегородским «Буревестником» 24 октября. Финальный поединок назначен на 26 октября.

Через месяц южноуральская команда возьмет старт и в чемпионате России. Окончательное расписание турнира будет опубликовано в ближайшие дни. Кроме того, спортсменки «Динамо-Уралочки» будут бороться за медали молодежных и юниорских первенств страны по всем возрастам. В этом сезоне основной состав ватерпольного клуба намерен также побороться за награды Евролиги.