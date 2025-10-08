«Нью-Йорк Айлендерс» — самый русский клуб и еще 5 фактов о новом сезоне в НХЛ

На старте нового сезона Национальной хоккейной лиги в заявках команд 57 россиян

Сегодня ночью, 8 октября, стартовал 109-й по счету сезон в Национальной хоккейной лиге. В заявки 32 команд попали 57 россиян. Лишь в четырех клубах НХЛ нет наших соотечественников, а самой русской командой стал «Нью-Йорк Айлендерс» с челябинцем Максимом Шабановым. Публикуем список всех российских хоккеистов НХЛ на старте сезона и отдельно выделяем воспитанников Челябинской области.

Факт 1. В новом сезоне НХЛ примут участие 32 команды. Впрочем, тут ничего нового нет. Лига — консервативная, здесь придерживаются принятых канонов. Если уж и появляются новобранцы, то они сменяют старожилов. Кстати, «Юта», отыгравшая год в Солт-Лейк-Сити на временном положении после переезда «Аризоны», летом стала полноценным клубом и получила название «Юта Маммот».

Факт 2. Формат стандартный: есть Восточная и Западная конференция, в каждой из которых по два дивизиона — Тихоокеанский, Центральный, Атлантический и Столичный. В ходе регулярного чемпионата каждая команда проведет 82 матча, в общей сложности будет сыграно аж 1312 игр. В плей-офф попадут топ‑16 команд по итогам «регулярки».

Факт 3. Россияне есть в 28 командах из 32 (нет в «Ванкувере», «‎Сиэтле», «‎Торонто»‎ и «Детройте»). Публикуем список всех наших соотечественников, которые значатся в заявках команд на старте сезона. Разумеется, это не означает, что все 57 россиян получат шанс сыграть в НХЛ, кто-то из них может оказаться в запасе или отправлен в фарм-клуб. Аналогично по ходу сезона могут быть вызваны в основную команду игроки из АХЛ.

«Анахайм» (1): защ. Павел Минтюков;

«Баффало» (1): вр. Александр Георгиев;

«Бостон» (2): нап. Никита Задоров, нап. Марат Хуснутдинов;

«Вашингтон» (1): нап. Александр Овечкин;

«Вегас» (2): нап. Павел Дорофеев, нап. Иван Барбашев;

«Виннипег» (2): нап. Владислав Наместников, нап. Никита Чибриков;

«Даллас» (1): нап. Илья Любушкин;

«Калгари» (2): защ. Даниил Мироманов, нап. Матвей Гридин;

«Каролина» (3): вр. Петр Кочетков, защ. Александр Никишин, нап. Андрей Свечников;

«Коламбус» (4): защ. Иван Проворов, нап. Кирилл Марченко, нап. Дмитрий Воронков, нап. Егор Чинахов;

«Колорадо» (2): нап. Валерий Ничушкин, нап. Захар Бардаков;

«Лос-Анджелес» (1): нап. Андрей Кузьменко;

«Миннесота» (4): нап. Владимир Тарасенко, нап. Кирилл Капризов, нап. Яков Тренин, нап. Данила Юров;

«Монреаль» (1): нап. Иван Демидов;

«Нью-Джерси» (2): нап. Евгений Дадонов, нап. Арсений Грицюк;

«Нью-Йорк Айлендерс» (5): вр. Илья Сорокин, вр. Семен Варламов, защ. Александр Романов, нап. Максим Шабанов, нап. Максим Цыплаков;

«Нью-Йорк Рейнджерс» (3): вр. Игорь Шестеркин, защ. Владислав Гавриков, нап. Артемий Панарин;

«Нэшвилл» (1): нап. Федор Свечков;

«Оттава» (1): защ. Артем Зуб;

«Питтсбург» (1): нап. Евгений Малкин;

«Сан-Хосе» (3): вр. Ярослав Аскаров, защ. Дмитрий Орлов, защ. Шакир Мухамадуллин;

«Сент-Луис» (2): нап. Алексей Торопченко, нап. Павел Бучневич;

«Тампа-Бэй» (2): вр. Андрей Василевский, нап. Никита Кучеров;

«Филадельфия» (3): защ. Егор Замула, нап. Матвей Мичков, нап. Никита Гребенкин;

«Флорида» (3): вр. Сергей Бобровский, вр. Даниил Тарасов, защ. Дмитрий Куликов;

«Чикаго» (1): нап. Илья Михеев;

«Эдмонтон» (1): нап. Василий Подколзин;

«Юта» (2): защ. Дмитрий Симашев, защ. Михаил Сергачев.

Факт 4. Ну а что касается хоккеистов из Челябинской области, то в списках значатся десять наших земляков. Среди них: защитник Егор Замула, нападающие Павел Дорофеев, Валерий Ничушкин, Яков Тренин, Данила Юров, Евгений Дадонов, Максим Шабанов, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Никита Гребенкин. Мог бы стать 11-м челябинец Виталий Кравцов, однако «Ванкувер Кэнакс» отправил его на драфт отказов и начнет сезон в АХЛ.





Факт 5. Два года подряд Кубок Стэнли берет «Флорида Пантерз». Все хоккеисты клуба за победу получили чемпионские перстни, каждый из которых украшен 450 драгоценными камнями, в том числе 80 бриллиантами. Кстати, «Пантеры» подтвердили титул чемпионов, став сильнейшей командой Лиги второй сезон подряд. Но за 43 года ни одной команде не удавалось выиграть три титула подряд. Смогут ли они сделать хет-трик?