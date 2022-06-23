Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге стартует 1 сентября

КХЛ и ФХР согласовали структуру проведения сезона-2022/2023

Сегодня, 23 июня, стали известны структура и формат проведения чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023. Новый, 15-й сезон в КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина московским ЦСКА и финалистом прошлого сезона магнитогорским «Металлургом», сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Руководству КХЛ и ФХР (Федерация хоккея России) удалось согласовать структуру проведения сезона-2022/2023. Так, регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября и продлится до 26 февраля. Планируется, что команды проведут в нем по 68 матчей. Розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля 2023 года.

В регулярном чемпионате запланирована одна пауза на игры сборных с 12 по 18 декабря 2022 года. Перед ней в Челябинске 10 и 11 декабря состоится Матч звезд КХЛ — 2022. Ранее был утвержден состав конференций и дивизионов лиги. В нем одно изменение по сравнению с прошлым сезоном: китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» будет выступать не в Восточной, а в Западной конференции, где займет место в дивизионе Тарасова.