Новым гостем «Зарядки со звездой» станет спортсмен Александр Драгунов

Мероприятие пройдет 29 мая в Саду Победы

Очередная «Зарядка со звездой» пройдет в эти выходные в Челябинске. В субботу, 29 мая, ее для челябинцев проведет Александр Драгунов — чемпион и призер соревнований Молодежной хоккейной лиги, чемпион по дзюдо среди юниоров, победитель международных горных марафонов, покоритель Эльбруса и игрок команды КВН УралГУФК. О мероприятии ИА «Первое областное» рассказали организаторы.



«Проект „Зарядка со звездой“ — это комплекс мероприятий, вдохновляющий людей на занятия спортом, пропагандирующий здоровый образ жизни, объединяющий людей в увлечении массовым спортом и проведении полезного интересного досуга»,— рассказали ИА «Первое областное» организаторы мероприятия.

«Зарядка со звездой» состоится в субботу, 29 мая, в 11:00 в Саду Победы. В программе мероприятия также запланированы фото- и автограф-сессия, конкурсы и розыгрыш призов.