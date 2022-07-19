Сегодня, 19 июля, Евгений Любимов назначен директором челябинской хоккейной школы «Трактор». На этом посту он сменил Андрея Кудинова, руководившего школой с 2019 года. Евгений ранее был главным специалистом по спортивному развитию хоккейного клуба «Трактор», сообщает пресс-служба южноуральской команды.
В Челябинске готовятся к открытию Центра олимпийской подготовки по хоккею, который станет базой для тренировок спортивного резерва хоккейного клуба «Трактор». В связи с этим и было принято решение сменить руководство хоккейной школы «Трактор», сообщают в региональном Минспорте. В ведении школы будут находиться два спортивных объекта — на ЧТЗ и северо-западе Челябинска.
«Создание Академии „Трактора“ в Челябинске — шаг давно назревавший и необходимый в конкурентной среде детско-юношеского хоккея в нашей стране. Хорошая и современная инфраструктура всегда являлась базисом для его развития, поэтому новый дворец, где будет аккумулирована вся работа Академии и строительство которого идет полным ходом, станет важным шагом для выхода школы на более высокий уровень. Директором организации станет Евгений Любимов. У него отличный потенциал, огромное желание принести пользу всему челябинскому хоккею и вернуть школе стабильные лидирующие позиции в первенстве России», — рассказал генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.
Отметим, что Евгений Любимов является воспитанником челябинского хоккея. В качестве игрока за команды родного города провел 10 сезонов. В составе челябинского «Трактора» Евгений Любимов завоевал бронзовые медали Высшей хоккейной лиги в сезоне 2003/2004. Всего за «черно-белых» форвард провел четыре сезона: с 2000-го по 2004-й год, сыграл 181 встречу и набрал 93 (49+44) очка. В сезоне 2006/2007 снова стал бронзовым призером Высшей хоккейной лиги, но уже в составе ХК «Дмитров».
Напомним, что директор СШОР «Трактор» Андрей Кудинов подтвердил, что покидает свой пост. Специалист возглавлял школу с 2019 года.
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