Новым директором хоккейной школы «Трактор» назначен Евгений Любимов

Он сменил на этой должности Андрея Кудинова

«Создание Академии „Трактора“ в Челябинске — шаг давно назревавший и необходимый в конкурентной среде детско-юношеского хоккея в нашей стране. Хорошая и современная инфраструктура всегда являлась базисом для его развития, поэтому новый дворец, где будет аккумулирована вся работа Академии и строительство которого идет полным ходом, станет важным шагом для выхода школы на более высокий уровень. Директором организации станет Евгений Любимов. У него отличный потенциал, огромное желание принести пользу всему челябинскому хоккею и вернуть школе стабильные лидирующие позиции в первенстве России»,

— рассказал генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.