«НОВАТЭК-Челябинск» открыл новую футбольную площадку в Аргаяшском районе

Такой подарок получили девушки Бажикаевской школы за победу в турнире

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Мини-футбольную площадку с искусственным газоном открыл «НОВАТЭК-Челябинск» в селе Бажикаево Аргаяшского района. Девушки из этого населенного пункта завоевали в прошлом сезоне Кубок «НОВАТЭК» и как победители турнира получили в награду главный приз, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На торжественном открытии присутствовали глава Аргаяшского района Игорь Ишимов, директор школы Амур Хабибуллин и начальник Кыштымского участка Абонентской службы

«НОВАТЭК-Челябинск» Ирина Кудряшова.

«У нас самые красивые дети, самая красивая природа и самый спортивный район! Низкий поклон „НОВАТЭКу“ за такой значимый проект, особенно он важен для сельских школ», — подчеркнул Игорь Ишимов.

Директор местной школы Амур Хабибуллин напомнил, что команда девушек с третьей попытки смогла одержать победу в турнире. Он также поблагодарил компанию «НОВАТЭК» за роскошный подарок.

«Спасибо и нашей команде с ее тренером. Уверены, что уровень спортивного мастерства в нашем районе благодаря новой площадке будет только расти», — добавил Амур Хабибуллин.

Слоган мини-футбольного турнира — «Шаг к большому футболу». Сейчас в самом разгаре новые отборочные игры за выход в финал XIII сезона Кубка «НОВАТЭК». Напомним, уже 42 площадки с искусственным газоном построила и передала в дар школам компания «НОВАТЭК-Челябинск».

Турнир по мини-футболу на Кубок «НОВАТЭК» среди команд общеобразовательных школ проходит при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области. Регламент соревнований опубликован на официальном сайте соревнований www.ligafootball.novatek74.ru.



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