НХЛ на неделю приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса

Лига и профсоюз игроков договорились возобновить сезон 27 декабря



Национальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат из-за всплеска заболеваемости коронавирусом и отправила игроков на оговоренные коллективным трудовым договором недельные рождественские каникулы. Мини-локдаун у команд начнется сегодня после завершения игрового дня. Возобновление сезона назначено на 27 декабря, сообщает пресс-служба НХЛ.



Матчи, намеченные на 22 и 23 декабря, перенесут на другие даты.

«В соответствии с этими изменениями в расписании 22, 23, 24 и 25 декабря (Рождество) объявляются выходными, в том числе и для перелетов. Хоккеисты должны вернуться в расположение команд 26 декабря. В этот день можно проводить тестирование, тренироваться и добираться до мест проведения матчей», — рассказали в пресс-службе НХЛ.

Никто из хоккеистов или сопровождающих лиц в составе гостевой команды не должен допускаться на арену (за исключением сдачи анализов) без отрицательного теста на коронавирус. Все тренировки 26 декабря должны начаться после 14:00 по местному времени.

О росте положительных тестов на COVID-19 и беспокойства из-за быстрого распространения коронавируса в последние дни НХЛ объявила накануне. В частности, сообщалось, что матчи «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс» отложены как минимум до окончания рождественского перерыва 26 декабря.