«Никогда такого не было. И вот опять...» — у российских фигуристов могут забрать завоеванное золото

В олимпийском Пекине разгорается скандал в фигурном катании

Собкор Первого областного на Олимпиаде-2022 рассказывает об общем волнении, которое охватило российскую делегацию после того, как появилась инсайдерская информация о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой. Много предположений, слухов, непроверенных фактов и мнений от уважаемых специалистов. И никакой официальной информации и подтверждений.

— Восьмого февраля вечером мы отправились с коллегой Андреем Головановым на Медал плаза — место рядом с «Птичьем гнездом», где по вечерам проводится церемония награждения олимпийских чемпионов и призеров. Журналистов собиралось все больше, еще бы — предстояло вручение золотых медалей нашим фигуристам за командный турнир.

Однако вскоре узнали, что церемония откладывается на следующий день. И причина веская: американский одиночник Винсент Чжоу получил два положительных теста, а он контактировал со всей своей командой, которая стала второй. В общем, перенесли так перенесли. Кто же знал, что на следующий день начнется ад.

У меня с утра было предвкушение большого праздника. Предстоял первый матч олимпийского мужского турнира по хоккею между Россией и Швейцарией. Чего уж скрывать, хоккей в Пекине для меня — главный вид спорта.

В медиацентре всё было обычно до определенного момента. Вдруг увидел встревоженные лица российских коллег, заметное оживление среди иностранцев. Заглянул в интернет, а там новость про якобы допинг у кого-то из российских фигуристов. Пишу эти строки ранним пекинским утром. Пересказывать то, что происходило по этому вопросу в течение дня, неблагодарное дело. Журналисты делают свою работу, спрашивают мнение любого более или менее медийного лица о происходящем. Поэтому иногда получается такая околесица. Очень интересно, но ничего не понятно.

Уже к вечеру появилась информация о причастности к скандалу самой обожаемой на сегодняшний момент российской фигуристки Камиле Валиевой. Просто шок! Но до сих пор нет ни одного официального заявления — только слухи, инсайдерская информация, предположения.

Находясь здесь, ты невольно чувствуешь представителем нашей делегации, хоть очень маленьким, но послом страны. Даже еще без новости про Камилу настроение почему-то резко упало: стало неуютно и тревожно на душе. Ведь прекрасно понимаем, что мы «под колпаком» у всей мировой общественности из-за Олимпиады в Сочи и громких расследований, третью Олимпиаду выступаем без флага и гимна. И невольно в голове оживает сцена из мультика «Жил-был пес»: «Шо, опять?!» Или знаменитая фраза Виктора Черномырдина — «Никогда такого не было. И вот опять...»

На хоккей собралось много членов российской делегации и медийных лиц в Пекине. Заметил в их числе почетного президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, теннисного гуру и спортивного чиновника Шамиля Тарпищева, президента ROC Станислава Позднякова.

Станислав Алексеевич после матча спокойно ответил на вопросы по игре, поддержал лыжную маму-тренера Елену Вяльбе, которая объявила бойкот одному норвежскому СМИ за их высказывание вроде «Российских спортсменов здесь не должно быть», однако комментировать ситуацию вокруг зарождающегося скандала вокруг «фигурки» категорически отказался: «Давайте дождемся официальной информации».

Наши хоккеисты выиграли в рабоче-крестьянском стиле — 1:0. Все — главный тренер Алексей Жамнов, многочисленные эксперты и специалисты дали одинаковое заключение, лежащее на поверхности. Команда долгое время только тренировалась, матчей, даже товарищеских, не было больше месяца. Поэтому идет вкатка в процесс. Лично я увидел (и это понравилось) управляемость командой тренерского штаба. Парни на льду старались максимально четко выполнить установку, в обороне действовали слаженно и без лишнего риска. А кураж — он придет по ходу турнира. Только не затянуть бы — здесь всё скоротечно. Чехия, кстати, в вечернем матче сенсационно уступила Дании — 1:2.

А завершался день в столичном дворце спорта, который в 2008 году принимал волейбольный олимпийский турнир. Сегодня здесь соревнуются фигуристы и мастера шорт-трека. Наше внимание было приковано к олимпийскому чемпиону в эстафете в Сочи Семену Елистратову.

Для него это уже четвертая Олимпиада! На дистанции 1500 метров в финал после судейских разбирательств допустили аж десять спортсменов. В этой мясорубке главное было — рвануть со старта в голову группы. Семену удалось, а наградой стала вторая бронза после Пхенчхана! Пару сантиметров не хватило до серебр. Шорт-трек смотреть очень интересно. Но ничего не понятно даже поле судейских решений.