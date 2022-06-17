Никита Тертышный подписал новый контракт с хоккейным клубом «Трактор»

Соглашение с лучшим снайпером челябинской команды действует до сезона‑2023/2024

Руководство хоккейного клуба «Трактор» объявило о подписании нового контракта с форвардом Никитой Тертышным. В минувшем сезоне форвард стал лучшим снайпером челябинской команды. Новое соглашение с игроком продлено до конца сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

В минувшем сезоне Никита Тертышный был одним из лидеров челябинского «Трактора». Воспитанник клуба вместе с финном Теему Пулккиненом стал лучшим снайпером клуба по итогам регулярного чемпионата КХЛ, забросив 22 шайбы, и вошел в пятерку лучших снайперов лиги. Кроме того, Тертышный — самый полезный игрок команды вместе с Томашем Гикой по итогам «регулярки» с показателем полезности «+21».

«Такие креативные игроки с особым мышлением, как Никита, всегда ценились на рынке, а в нынешней ситуации их значение для команды только возрастет. Рассчитываем, что в нынешнем сезоне Тертышный станет полноценным лидером „Трактора“ как на льду, так и вне его. Он уже стал любимцем болельщиков и журналистов, причем не только в Челябинске, но и в других городах. Приятно, что хоккейная династия Тертышных продолжает свой путь в клубе, выступая на самом высоком уровне»,— отметил гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин.

Всего в сезоне-2021/2022 Тертышный провел за «Трактор» 64 игры, забросил 25 шайб и отдал 18 голевых передач при показателе полезности «+23». Вместе с командой нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ 2021/2022. По ходу сезона нападающий несколько раз привлекался в национальную сборную России.