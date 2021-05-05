Никита Павлов стал первым медалистом от Челябинской области на чемпионате России по кикбоксингу

Южноуралец завоевал серебро в дисциплине «свободная форма с предметом»

Первым медалистом от Челябинской области на чемпионате России по кикбоксингу стал Никита Павлов. Южноуральский боец завоевал серебряную медаль в сольных композициях в дисциплине «свободная форма с предметом». Сам Никита Павлов отметил, что расстроен вторым местом.

«Было большое желание завоевать золото на домашнем чемпионате России. Рад, что достойно выступили в первенстве страны мои ученики. Так, бронзовым призером в дисциплине „кик-форма без предмета“ стал Никита Уренцев. Я уже завершаю свою спортивную карьеру, хочу остаться в спорте. Планирую посвятить себя судейству и тренерской деятельности», — отметил Никита Павлов.

Отметим, в рамках первенства России были разыграны комплекты наград в поинтфайтинге среди девушек 11—12 и 13—15 лет. Также проводились соревнования в лайт-контакте среди девушек 11—12 лет. Как подчеркнул президент Федерации кикбоксинга Урала Борис Юсупов, соревнования в Челябинске проходят на высочайшем уровне.

«Это отмечают как специалисты из Федерации кикбоксинга России, так и многочисленные гости соревнований. Челябинск собрал рекордное количество участников — почти 2 000 спортсменов. Конечно, это накладывает дополнительные трудности при организации соревнований. Но надо отметить, что всем оргкомитетом турнира была проведена большая подготовительная работа. Это помогает оперативно решать возникающие вопросы», — говорит президент Федерации кикбоксинга Урала Борис Юсупов.

Напомним, во второй день соревнований состоялись предварительные поединки в разделах «поинтфайтинг», «лайт-контакт» и «фулл-контакт с лоу-киком». Основная борьба за медали пройдет в «Юности» начиная с четверга, 6 мая. Завершится турнир гала-финалами в состязаниях мужчин в разделе «фулл-контакт с лоу-киком».