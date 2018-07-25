/ Новый скейт-парк торжественно откроют в Челябинске

На объект потратили около пяти миллионов рублей.

Праздник «Подарим нескучное детское лето» организуют и проведут в Челябинске уже в этот четверг, 17:00. На мероприятии у памятника Курчатову в центре города откроют новый скейт-парк.

Парк построен на средства Русской медной компании в ответ на запросы спортивного сообщества города Челябинска. Затраты на реализацию проекта составили 5 миллионов рублей. Парк будет передан МБУ «Спортивный город». — пояснили организаторы.

На мероприятие приглашают всех желающих. Для любителей активного отдыха выступят детские и молодежные творческие коллективы. Кроме того, в программе запланирован визит и выступление официальных лиц.