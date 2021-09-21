Не «Трактором» единым...

Исполнительный директор Фонда поддержки спорта Челябинской области Пятрас Данилявичус — о том, как финансируются профессиональные спортивные клубы на Южном Урале, прозрачности процедур и отчетности, рекламных правах и компетенциях менеджмента команд.

— Пятрас Альбинович, Фонд поддержки спорта Челябинской области был создан меньше года назад. Можно ли уже говорить о каких-то первых итогах его работы?

— Безусловно. Главная цель нашей работы построение процессов и настройка работы системы профессионального спорта, в которой все понимают прозрачные правила игры, чтобы получать максимальную отдачу от вложенных средств. Эту задачу при создании Фонда ставил губернатор региона Алексей Леонидович Текслер.

Мы начали выстраивать систему поддержки команд, спортивных федераций и соревнований, которая бы позволила, с одной стороны, аккумулировать финансовые потоки, которые и область, и частные партнеры тех или иных спортивных команд направляют на их поддержку, а с другой — повысить эффективность и прозрачность использования этих денег.

Напомню, что раньше средства, которые выделялись на поддержку профессиональных команд, доводились до них очень сложным путем: через региональные программы развития видов спорта, которыми оперировало профильное министерство они шли в муниципалитеты, в которых находились команды, и только потом они доводились собственно до получателя. В итоге нормального, четкого контроля за этими деньгами было немного.

Опыт создания структур, подобных или аналогичных нашей, есть и в других регионах России. Например, у наших соседей в Свердловской области региональный Фонд поддержки профессионального спорта действует аж с 2008 года. Хотя, конечно, в разных регионах свои особенности существования спортивных клубов и детали их финансирования.

— Когда в Челябинской области говорят о профессиональных спортивных клубах, командах, то принято вспоминать прежде всего хоккейные «Трактор» и «Металлург», кто-то вспомнит про футбольный клуб «Челябинск», женский волейбольный «Динамо-Метар»...

— Мы работаем, в том числе в финансовом плане, в общей сложности с 19 клубами. Это хоккейные «Трактор» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск); футбольные ФК «Челябинск», «Торпедо» (Миасс), «Металлург» (Аша), «Металлург» (Магнитогорск); волейбольные челябинские «Динамо» (Мужчины) и «Динамо-Метар» (женщины) и магнитогорская «Магнитка», баскетбольные «Челбаскет» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск); ватерпольное «Динамо-Уралочка» (Златоуст); гандбольное «Динамо-Сунгуль» (Снежинск); мини-футбольные клубы «Южный Урал» (Челябинск) и «Сигма-К» (Копейск«), а также женская мини-футбольная команда на базе челябинской спортшколы; команда по хоккею с мячом «Никельщик» (Верхний Уфалей); команда по настольному теннису «Металлург-Олимпия» (Магнитогорск); наконец, команда челябинской СШОР по мотокроссу.

Кроме того, мы начинаем сотрудничество с несколькими региональными спортивными федерациями.

— Большое и хлопотное хозяйство. Есть ли какие-то базовые требования к этим командам, на основе которых Фонд распределяет им финансирование?

— Аккумулирование финансовых потоков и выстраивание своевременного финансирования команд — не единственная наша задача. Конечно, есть серьезные требования к клубам, но мы хотим еще больше упорядочить этот процесс — сейчас разрабатываем определенные стандарты, к которым хотим придти. На их основе и будем принимать решение об объемах финансирования каждого профессионального клуба. Сюда будут входить множество моментов, вплоть до того, каков процент местных воспитанников в составе команды.

Один из показателей — популярность и узнаваемость команды. Клуб должен уделять большое внимание тому, чтобы готовить качественный медийный продукт, проявлять активность в социальных сетях, то есть быть приближенным к болельщикам, самим что-то зарабатывать, привлекать партнеров и спонсоров.

Увы, с этими компетенциями у менеджмента большинства наших клубов есть серьезные проблемы. Руководители знают к чему они стремятся, есть понимание того, каких прежде всего спортивных результатов они хотят достигнуть, и какими средствами. Но показать это на бумаге, документально зафиксировать и визуально представить — с этим они не сталкивались. Кроме того, в клубах в большинстве своем просто никогда об этом всерьез не думали, и привыкли жить от одного бюджетного транша до другого. Но так больше не будет. Хочешь получить финансовую поддержку области — покажи, в каком направлении, как и за счет чего ты собираешься развиваться.

Наша задача — помочь им в этом: методологически, консультативно и т. д. Фонд существует не так давно, у нас идет работа по сбору и анализу информации о положении дел в клубах — это очень большой и трудоемкий процесс, требующий немало времени. Сейчас у нас в штате работают всего восемь человек, включая исполнительного директора, главного бухгалтера, юриста.

Возможно, мы несколько увеличим эту цифру именно за счет специалистов, которые будут осуществлять методическую поддержку команд, помогать им с планированием своей деятельности, своего развития.

— Говоря о схеме финансировании команд — как именно поменялись механизмы доведения денег до клубов?

— Для того, чтобы понимать изменения, надо знать и особенности того, как этот процесс происходил раньше. Главная особенность, и в то же время сложность — все государственные и муниципальные организации, все бюджеты в качестве отчетного периода имеют календарный год. И планируют свои расходы именно на календарный год. А сезон у бОльшей части игровых видов спорта длится с осени по весну, а летом идет предсезонная подготовка. И планирование расходов идет от сезона к сезону. Это несовпадение календарей приводило к большим сложностям. Бюджетные деньги по тому пути, который я описал выше, приходили, как правило, раз в полгода. Нужны они в этот момент в таком количестве клубу или нет — не так уж и важно: будь добр, покажи их «освоение».

В свою очередь, у частных спонсоров, партнеров, благотворителей — свой график, они помогают тогда, когда это удобно им и только им, а не тогда, когда это нужно клубам. Появление Фонда в качестве структуры, замыкающей на себя финансы — и бюджетные, и отчасти частные — позволяет не допускать возможных разрывов, и финансировать команды ровно в том объеме, который необходим ровно в то время, когда это финансирование необходимо. При этом появляется и определенное пространство для маневра, которое позволяет в случае каких-то экстренных ситуаций, требующих дополнительных затрат, чувствовать себя уверенно.

Мы постепенно переводим все команды, с которыми мы сотрудничаем, к единому стандарту финансового планирования и отчетности, чтобы, помимо прочего, иметь возможность сравнивать эффективность работы. Кроме того, и финансирование клубов перевели в другой график. Сейчас — поквартально, затем — вплоть до ежемесячного.

Именно такая система предельно прозрачна: планы и затраты каждого клуба известны детально и заранее — будь то сборы, подписание контрактов с игроками, перелеты на выездные матчи, зарплаты и так далее.

— Мы еще не говорили об объеме бюджетного финансирования.

— Если говорить о областных субсидиях — за время существования Фонда нам выделено в общей сложности 2,4 миллиарда рублей. Замечу, что эти субсидии — целевые, деньги находятся на казначейских счетах Минфина. Для понимания — это счета внутри «бюджета». Фактически деньги просто зарезервированы для Фонда, и с ними ничего нельзя «нахимичить» — ни направить куда-то «не туда», ни «прокрутить в банке». Любые траты возможны только при согласовании Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

В этом тоже есть определенный экономический смысл. Не секрет, что в зависимости от параметров бюджета региону порой необходимо привлекать заемные средства в различных банках. И вот тут опять интересный момент — при периодическом финансировании вне зависимости от потребности возникает вопрос: нужна именно такая сумма конкретному клубу именно сейчас, или не нужна? А проценты по кредитам бюджет платить должен. И вот такое «плавное» финансирование позволяет свести эти дополнительные затраты к минимуму.

И еще о прозрачности. Вся отчетность Фонда как некоммерческой организации доступна — ее обязан публиковать на своем сайте Минюст, куда мы эту отчетность сдаем. И, насколько я знаю, отчетность за 2020 год опубликована, любой желающий может зайти и посмотреть. Что же до бухгалтерской отчетности, то поскольку мы начали свою деятельность в конце 4 квартала прошлого года, то и отчетность за 2020 год, как требует закон, будет предоставлена вместе с отчетностью за следующий налоговый период — 2021 год. И, разумеется, будет опубликована в открытом доступе, причем даже не нами, а Федеральной налоговой службой.

Хотел бы обратить внимание на еще один важный момент. Региональный бюджет сосредоточил на Фонде то, что раньше тратилось на весь профессиональный спорт в регионе, из всех видов источников. А массовый, любительский спорт, детские спортшколы — задачи Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области и муниципалитетов. И бюджеты там свои.

— Как выстраивается сотрудничество с частными структурами? Не секрет, что тот же «Трактор» вполне способен и сам привлекать спонсоров и партнеров...

— Совершенно верно. Никто, и мы в том числе, не может заставить их не работать напрямую с командами. Более того, если мы говорим о спонсорстве в том виде, в каком оно описано в законодательстве РФ, то оно может быть осуществлено только напрямую с клубом. Что же до Фонда, то мы, по большому счету, предлагаем коммерческим структурам широкие рекламные возможности по позиционированию себя как организации, поддерживающей спорт.

Понятно, что логотип на форме «Трактора» много значит для потенциального рекламодателя — это колоссальное количество просмотров на ТВ, в соцсетях и т. д. Но почему бы этим организациям не разместить свой логотип на форме еще и другой команды, дополнительно или за меньшие деньги? Вот таким агрегированием рекламных возможностей Фонд и занимается. Если же партнерам достаточно предложения непосредственно от клуба, они вольны работать с ним напрямую.

— Для того, о чем вы говорите, клубы должны передать Фонду какую-то часть рекламных или коммерческих прав.

— Они дают разрешение Фонду использовать рекламные возможности на безвозмездной основе — все наши клубы являются некоммерческими организациями, как и Фонд. Тем же потенциальным спонсорам легче и удобней заключать договоры с Фондом, чем с каждым из клубов по отдельности. Ну и, будем честны, сейчас бОльшей части команд сложно себя выгодно продать, получив при этом хорошую отдачу. В клубах, опять-таки, почти нет тех, кто имел бы опыт и компетенции в этом направлении. Кроме того, фактически реализуя через Фонд рекламные возможности клуба, мы избавляем их еще и от определенного объема документооборота.

При этом спорт в регионе многогранен и не ограничивается лишь «Трактором». Наша задача, в том числе благодаря спонсорам, популяризировать другие виды спорта, которые находятся в тени. Кто-то соглашается, кому-то это не надо. Мы хотим добиться решения очень важной задачи — сделать популярным брендом не только наш хоккейный клуб, но и другие команды.

— Сколько средств в итоге прошло через Фонд со стороны коммерческих организаций?

— За все время работы Фонда различные компании взяли на себя обязательства на сумму более 430 миллионов рублей. Это при том, что еще ни одна команда не провела полноценный спортивный сезон в новых условиях работы с нашей организацией.

— А можно детализировать эти поступления?

— А вот это невозможно. Подобная информация является коммерческой тайной тех организаций, с которыми мы работаем. Это их право. Но замечу, что, в отличие от бюджетных средств, лежащих в казначействе, если в какой-то период времени в Фонде остаются «свободные» деньги, полученные от коммерческих структур, эти средства размещаются на депозитах — порой сроком на неделю, на месяц. И для любого руководителя было бы преступно этого не делать! В этом году мы от размещения таких остатков на депозитах получим в общей сложности более 1,5 миллиона рублей дохода. Но — эти средства мы можем потратить только по целевому назначению.

Для частных партнеров Фонда все предельно прозрачно — они выделяют средства тогда, когда им это сделать удобнее всего, через те структуры, которые им удобно, и четко видят, куда идут их деньги, видят свою рекламу, за которую они заплатили, видят отдачу.

Более того, в структуре управления Фонда есть попечительский совет, в функции которого входит и надзор за нашей работой. В его состав входят и представители частного бизнеса, наших партнеров. Возглавляет попечительский совет заместитель председателя Законодательного собрания области Анатолий Еремин.

— Кроме финансирования профессионального спорта Фонд принимает активное участие в проведении спортивно-массовых мероприятий.

— Такую задачу поставили перед нами в этом году. Мы выступаем организатором всех значимых спортивных мероприятий в регионе. С нашим участием уже провели этапы Кубков мира по фристайлу и сноуборду, чемпионат страны по компьютерному спорту, контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В ближайшие месяцы примем участие в организации и проведении чемпионата страны по боксу среди женщин, а также очередных этапов Кубков мира по фристайлу и сноуборду. Возможно, появятся еще какие-то мероприятия, которые еще не входят в календарный план регионального Минспорта. Порой они появляются достаточно внезапно, на основе договоренностей с руководством всероссийских федераций по видам спорта.

Я хочу особо отметить, что у нас в области сформировалась сплоченная и дружная команда организаторов этих мероприятий, деятельность которой курирует заместитель губернатора региона Вадим Михайлович Евдокимов. Это настоящие профессионалы своего дела, которые не раз доказывали, что Южный Урал более чем способен принимать и успешно проводить соревнования самого высокого, мирового уровня.

Наша задача — помочь, а не навредить им в работе. При этом у нас сформировалось понимание, что есть ряд точек, где мы можем еще повысить эффективность в их организации.

Участие Фонда не ограничивается перераспределением средств на организацию мероприятий, здесь мы работаем по множеству направлений. Одно из главных — закупка или аренда необходимого оборудования или инвентаря для проведения соревнований.

Зачастую сталкиваемся с дилеммой — есть ли смысл брать в аренду какое-либо оборудование, если мы знаем, что оно нам может пригодиться в будущем, на аналогичных или схожих по профилю событиях? В таком случае с экономической точки зрения бывает лучше закупить такое оборудование, чем в очередной раз его арендовать. Скажем, для Дворца спорта «Юность» мы приобрели хорошее звуковое оборудование, которое будем использовать в будущем.

— Другими словами — работать на перспективу и даже экономить там, где это возможно.

— Да, играем на опережение. Взаимодействуем с федерациями по видам спорта для того, чтобы понять — насколько велика вероятность, что в будущем нас ждут еще состязания, где пригодится то или иное оборудование.

Еще пример. К чемпионату России по боксу среди женщин было необходимо приобрести оборудование для тренировочного зала, которого не было у федерации бокса области и спортшкол. Взвесив все «за» и «против», мы приняли решение о приобретении. И дальше, после чемпионата, это оборудование, конечно же, будет как минимум несколько лет использоваться при подготовке наших боксеров к другим соревнованиям самого различного уровня.

Эта история навела нас на мысль, что неплохо было бы изучить все имущество, которое есть у наших региональных федераций по видам спорта или у профессиональных команд, клубов. По результатам такого анализа мы увидим, какого именно имущества остро не хватает большинству клубов. И в целях экономии средств на его привлечение у сторонних лиц, возможно, будут приниматься решения о его приобретении для общих нужд. Но ещё раз подчеркну — только в случаях, когда такое приобретение будет экономически более выгодно. Надо думать и считать...

— Насколько известно, именно через Фонд выплачивались премиальные нашим олимпийцам, участвовавшим на играх в Токио, и их тренерам.

— Да, причем мы впервые получили такой опыт, первая наша Олимпиада. Выплатили вознаграждения настолько быстро, насколько это позволяли особенности бюджетного процесса. Все наши олимпийцы и их наставники уже получили обещанные губернатором премии. Выплаты паралимпийцам и их тренерам будут проведены значительно быстрее.

Если же вернуться к каким-то итогам работы Фонда за этот неполный год, то на текущий момент эффект абсолютно очевиден. Только экономия при реализации различных мероприятий, связанных с нашей деятельностью, а также оптимизации ряда финансовых процедур, на сегодня составляет более 65 миллионов рублей. Это не какие-то «виртуальные» деньги, а совершенно конкретная экономия. При этом на свое собственное функционирование за это время Фонд потратил чуть более шести миллионов рублей. И это только начало нашей работы...

Авторы: Дмитрий Моргулес, Виталий Визаулин.

Фото: Марат Муллыев, ХК «Трактор», ХК «Металлург», ВК «Динамо-Метар», БК «Челбаскет», ФК «Челябинск», Оргкомитет чемпионата России по фигурному катанию на коньках, Кубка мира по сноуборду