Национальный парк «Таганай» представил медали соревнований «Лыжня за облаками — 2021»

Гонки состоятся 22 февраля

Национальный парк «Таганай» представил комплекты наград для участников «Лыжни за облаками — 2021». Лыжные гонки состоятся 22 февраля на территории национального парка.

«Комплекты наград по традиции мы вручим лидерам марафонской гонки в шести возрастных группах, а также победителям и призерам забега на 10 километров среди мужчин и женщин. Кроме того, на памятную награду могут рассчитывать все добравшиеся до финиша вне зависимости от результата», — рассказали организаторы соревнований на странице парка в социальной сети «ВКонтакте».

На медалях изображен силуэт гор и надпись «Лыжня за облака», голубой цвет ленты символизирует небо. Организаторы выражают надежду, что в день старта оно будет таким же голубым и участники смогут увидеть грандиозные таганайские панорамы. Регистрация на старты уже началась.