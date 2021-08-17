«Настрой отличный, пашем дальше»: южноуральская спортсменка выступит на Паралимпийских играх

Елена Шах планирует бороться за медали в состязаниях по метанию диска

Завоевав серебряную медаль на чемпионате Европы, челябинская спортсменка Елена Шах закрепилась в составе сборной России и завоевала лицензию на Паралимпийские игры — 2020. Накануне поездки спортсменка рассказала о том, как проходит ее подготовка к Играм в Токио.

Оказывается, девушка попала в легкую атлетику совершенно случайно: ее нашел тренер и предложил заниматься толканием ядра.

«Я сказала, что это не женский вид спорта, но все же согласилась попробовать. Мне понравилось. И вот, сначала занимались ядром, потом перешли на копье, а в итоге основным у меня стал диск», — рассказывает Елена Шах.

Перед играми спортсменка долго и упорно тренировалась. Сейчас же, перед отъездом на сами Игры, девушка делает больший акцент на моральную составляющую. Вместе со своим тренером и близкими Елена поддерживает психологический настрой разговорами и совместным времяпровождением.

Об отсутствии зрителей девушка не переживает, ведь считает, что так создастся домашняя обстановка. Но в то же время хочет зрительского вдохновения: соревнования — это все же зрелищное мероприятие.

Дебют южноуральской спортсменки состоится 31 августа в 6 часов утра по челябинскому времени. Верим, что Елена Шах сможет принести в копилку сборной личное золото. «Настрой у меня отличный, пашем дальше», — добавила спортсменка.

Автор: София Поромова.