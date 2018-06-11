/ Сборная России настроена на выход из группы на Чемпионате мира

Такую задачу поставил перед футболистами тренер.

Сборная России намерена выйти в 1/8 домашнего Чемпионата мира. Тренер команды Станислав Черчесов заявил, что эта маленькая цель — первая в лестнице, по которой команда идет за кубком. Игра сборной России против Саудовской Аравии состоится уже 14 июня, и все сильные и слабые стороны соперника команда, по утверждению тренера, изучила.

Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был — сборная Германии, Бразилии — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель — выйти из группы. — сообщил Станислав Черчесов в интервью телеканалу ТНТ.

Добавим, что Россия также сыграет с Египтом и Уругваем на групповом этапе.

Чемпионат мира стартует уже через 3 дня, 14 июня. Он продлится месяц.