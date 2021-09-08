Наставника футбольного клуба «Челябинск» признали лучшим тренером месяца

Михаил Сальников победил по итогам голосования руководителей клубов ФНЛ

Руководство Футбольной национальной лиги подвело итоги голосования по определению лучших игроков и тренеров месяца в стартовавшем чемпионате страны. Возглавляющий ФК «Челябинск» Михаил Сальников был признан лучшим тренером августа — по итогам опроса руководителей клубов второго дивизиона ФНЛ он набрал наибольшее количество голосов, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».



Стоит отметить, что наставник южноуральского клуба был признан лучшим тренером не всего второго дивизиона ФНЛ, а только группы 4 — той самой, где выступает ФК «Челябинск», выдавший на старте чемпионата впечатляющую серию из семи побед подряд. Наша команда остается единственной в ФНЛ-2, которая не потеряла ни одного очка в этом сезоне и с учетом прошлого и не проигрывает уже 15 матчей подряд.



Напомним, лучших футболистов и молодых игроков ежемесячно определяют главные тренеры команд, а тренеров — руководители клубов, представленных во втором дивизионе ФНЛ. На основе ежемесячных опросов будут определены лучшие в каждой номинации по итогам сезона-2021/2022.



Автор: Степан Тимощук

