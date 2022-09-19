Наставник ФК «Челябинск» Виктор Булатов сыграл в футбольном турнире «Матч памяти друзей»

В товарищеском матче сыграли команда ветеранов и сборная АМЗ

«Знаете, я сегодня, выступая на открытии, сказал, что это праздник со слезами на глазах. И это так и есть. С одной стороны, это праздник для ветеранов, возможность для них пообщаться друг с другом. А с другой стороны, вспомнить тех, кто не дожил до наших дней, тех, кого уже нет рядом. Как, например, идейного вдохновителя и основателя „Матча памяти друзей“ Виталия Даниловича Муту. Ну и очень важно, что в этом мероприятии принимают участие не только ветераны, но и дети. Преемственность поколений — вот один из принципов сегодняшнего мероприятия»,

— рассказал спортивный директор футбольного клуба «Челябинск» Михаил Шафигулин.

«Такие мероприятия обязательно должны быть. И наш клуб всегда их поддерживал и будет поддерживать. Важно помнить тех, кого уже нет с нами. А для ветеранов это прекрасная возможность увидеться. Это мероприятие даже больше не футбольное, в нем главное — атмосфера теплого, дружеского общения»,

— отметил директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.