В Челябинске прошел традиционный, 31-й, футбольный «Матч памяти друзей». Турнир посвящен памяти челябинских футболистов, которые не дожили до сегодняшних дней. Победу в товарищеском матче одержала сборная ветеранов Челябинска. В составе победителей весь матч провел главный тренер ФК «Челябинск» Виктор Булатов, сообщает региональный Минспорт.
Формат этого матча придумал Виталий Мута — многолетний руководитель челябинского футбольного клуба. «Матч памяти друзей» на протяжении 30 лет является неотъемлемой частью истории челябинского футбола. Он традиционно проводится в середине сентября и посвящен тем, кто защищал честь челябинского футбола и кого, к сожалению, уже нет с нами.
Мероприятие началось с детского турнира, в котором играли четыре команды спортивных школ «Сигнал» и «Академия футбола». Юные футболисты получили грамоты и сладкие призы из рук руководителей футбольного клуба «Челябинск», а также депутатов Городской думы.
Позже прошел 31-й футбольный «Матч памяти друзей», в котором по традиции собрались сборная ветеранов Челябинска и сборная АМЗ.
«Знаете, я сегодня, выступая на открытии, сказал, что это праздник со слезами на глазах. И это так и есть. С одной стороны, это праздник для ветеранов, возможность для них пообщаться друг с другом. А с другой стороны, вспомнить тех, кто не дожил до наших дней, тех, кого уже нет рядом. Как, например, идейного вдохновителя и основателя „Матча памяти друзей“ Виталия Даниловича Муту. Ну и очень важно, что в этом мероприятии принимают участие не только ветераны, но и дети. Преемственность поколений — вот один из принципов сегодняшнего мероприятия», — рассказал спортивный директор футбольного клуба «Челябинск» Михаил Шафигулин.
В этом году в «Матче памяти друзей» победила сборная Челябинска, в составе которой дублем отметился Сергей Маточкин. Кроме того, весь матч за сборную города провел главный тренер ФК «Челябинск» Виктор Булатов.
«Такие мероприятия обязательно должны быть. И наш клуб всегда их поддерживал и будет поддерживать. Важно помнить тех, кого уже нет с нами. А для ветеранов это прекрасная возможность увидеться. Это мероприятие даже больше не футбольное, в нем главное — атмосфера теплого, дружеского общения», — отметил директор ФК «Челябинск» Константин Арестов.
Напомним, что в Челябинске прошел фестиваль детского дворового футбола. На стадионе «Калибр» состоялся матч между командами «Единой России» и социально-реабилитационного центра.
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