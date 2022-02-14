Наши золотые лыжники заставили забыть о драме в фигурном катании

Российские спортсмены подарили праздник всей стране

Долгожданная победа на Олимпийских играх лыжной мужской команды в эстафете, сложнейшие погодные условия для биатлонистов в гонках преследования и спринтерские забеги у конькобежцев — наш собкор в Пекине стал свидетелем незабываемых сражений за медали. О своих впечатлениях и эмоциях Юрий Сейидов рассказывает в своем «Олимпийском дневнике».

— С утра выглянул за окно — бог ты мой, снег идет! Вот вам и первая зимняя Олимпиада без снега, как говорили до этого. Хороший знак, ведь собрался съездить в самый дальний кластер Игр — Чжанцзякоу, где проходит биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл и сноуборд. Это 200 километров от Пекина.

Захотеть одно, нужно было установить специальное приложение на телефон, чтобы попасть на скоростной поезд. Первый раз, когда местные волонтеры по-настоящему помогли. Китайская девушка сносно объяснялась на русском, парень быстро провел все необходимые манипуляции на мобильном устройстве.

Для коллеги — фотографа Андрея Голованова, с которым делим номер отеля, Чжанцзякоу — дом родной. Он туда мотается чуть ли не каждый день, снимая уникальные кадры. С таким гуру в горах не пропадешь! Доезжаем до железнодорожного вокзала, садимся в поезд, и он нас мчит со скоростью 350 километров в час (в вагоне ее абсолютно не ощущаешь) к мужской лыжной эстафете и двум биатлонным гонкам преследования. В этом же составе едут президент ROC Станислав Поздняков и другие члены нашего Олимпийского комитета.

Голованов, которому в этом году исполнится 60, со своим чемоданом с аппаратурой срывается по приезде, словно Алексей Баталов с самоваром бабушки в фильме «Москва слезам не верит». Едва успеваю за ним, опасаясь затеряться на просторах заснеженного Чжанцзякоу. Немного закружилась голова, — может, потому что на высоте 1665 метров над уровнем моря? И вот мы уже в пресс-центре лыжного стадиона, он гудит в ожидании эстафеты, в которой последняя победа нашей сборной датирована 1980 годом на Олимпиаде в Лейк-Плесиде в США.

Встречаю уже ставшего мне хорошим товарищем обозревателя Владимира Иванова из газеты «Спорт-Экспресс», его коллегу Наталью Марьянчик, сотрудника ROC Илью Зубко, здорово мне помогавшего до ссылки в горы освоиться в Пекине; рядом мирно пьет кофе заметно похудевший Дмитрий Губерниев, готовясь к репортажу, где он, не сомневаюсь, будет эмоционировать до крайнего предела. Володя дает полный расклад по эстафете, но он и все находящиеся здесь россияне о шансах говорят осторожно. Все же 42 года мы не завоевывали на лыжне золота, нынешнему президенту лыжной федерации, любимице российских болельщиков и журналистов Елене Вяльбе тогда было 12 лет.

Минуты до старта, однако коллеги и не думают куда-то спешить. Владимир, Илья, Наталья улыбнулись, когда задал им вопрос: «Гонку лучше смотреть на экране, а ближе к финишу подтянемся». Но не чаи же с ними приехал сюда гонять! Иду на стадион, смотрю за китайцами, которых автобусами привезли на лыжи (они все одеты в дождевики желтого цвета). Стартовая площадка далеко, невольно смотришь за действом на большом экране. Снег продолжает валить, доставляя головную боль сервисменам. Какую смазку подобрать?

Помыкавшись еще минут десять, возвращаюсь в пресс-центр, где встречаю понимающие улыбки моих новых товарищей. А затем вместе с ними смотрим всю гонку на экране, засобиравшись на финиш лишь после середины четвертого этапа, на котором Лосенок (в миру Сергей Устюгов) уверенно удерживает добытое партнерами почти минутное преимущество. Володя перед стадионом инструктирует, как пробраться к финишному створу: «Лицо делаем кирпичом, идем уверенно». Это сколько угодно!

И вот уже мы в нескольких метрах от финиша, вижу, как вдалеке у начала заключительного отрезка готовят сразу два флага ROC для Сергея. На финише уже обнимаются Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спецов, которые устраивают победный ор вместе с нашей делегацией, когда Устюгов финиширует. У меня эмоции зашкалили, когда лыжники подбежали к заборчику, где мы стояли, в первую очередь обняли своих сервисменов, денно и нощно готовящих и откатывающих лыжи.

В длинном белом пуховике появляется Елена Вяльбе, в России народ, в том числе и южноуральский, требует для нее звания Героя страны. Она обнимает и целует всех поочередно, трогательно — со старшим тренером Юрием Бородавко. Я не выпускаю из рук телефон, хотя руки давно замерзли. Но разве об этом думаешь в такой исторический момент!

Отогреваюсь в пресс-центре, ожидая из микст-зоны Илью Зубко, чтобы он показал путь до биатлонного стадиона. На шаттле едем втроем, с нами руководитель службы информации — пресс-секретарь ROC Константин Выборнов. На улице заметает, словно это Урал или Сибирь. Мы уже знаем, что в гонке преследования у женщин Кристина Резцова — главная надежда — «застрелилась», промахнувшись семь раз… Поэтому рассуждаем о мужской гонке, в которой нам очень хочется победы или медали Максима Цветкова. Два четвертых места у него здесь — такого и врагу не пожелаешь. В такую погоду отстреляет на ноль — есть шанс.

Биатлонный пресс-центр забит под завязку. Илья Зубко с утра предусмотрительно занял место, поставив на стол ноутбук. И я не раз в главном медиацентре уходил, оставляя рюкзак, заряжающийся телефон. Здесь, слава богу, с этим нет проблем. Находим еле-еле с Константином Выборновым местечко у экрана, видим старт эстафеты, и я опять пошел на трибуны. Константин Юрьевич лишь улыбнулся. Надо ли говорить, что я быстро вернулся, встреченный все той же улыбкой опытного Выборнова.

Как мы с ним болели — отдельная песня. Константин молил, рычал, специально болел на рубеже за Филе Миньона (это он так для простоты и с юмором называл лидирующего француза Кантена Фийон Майе), чтобы тот промахнулся. Эдика Латыпова, стреляющего не менее уверенно в такую метель и ветер, мы умышленно как бы не замечали, бешено и с надеждой смотря на экран во время его рубежей. Глубоко и разочарованно выдохнули после его единственного промаха, отдали должное мастерству Филе — наследнику Мартена Фуркада и норвежцу Тарье Бё, в итоге радостно признались, что мы же вообще не ждали медали в гонке, а Эдик — просто молодец!

Правы были те, кто мне говорил: лыжи, биатлон — это телевизионная история. Однако ни секунды не жалею о своем выборе. Во-первых, будет ли у меня еще когда-то в жизни такой шанс? Во-вторых, по какому-то дикому стечению мне и на биатлоне, идя вслед за Константином Выборновым, удалось проникнуть непосредственно в спортивную тусовку. Бог ты мой, рядом дает интервью ТВ сам Мартен Фуркад, вот радостно прыгают девчонки из разных сборных, кто-то обнимается, кто-то плачет.

А потом было серебро в шорт-треке; когда ехали назад домой в поезде, посмотрели финал коньков 500 метров у женщин. Челябинка Оля Фаткулина десятая, зато Ангелина Голикова — третья! За один день — сразу четыре награды. Самый урожайный день России на Олимпиаде!

И как вовремя. Ведь в какой-то момент казалось, что олимпийскому празднику для россиян конец после истории с фигурным катанием. А разве другие наши спортсмены не заслужили поддержки, любви, признания, так же вкалывая на тренировках? Спасибо нашим золотым лыжникам (в последний раз одновременно мужскую и женскую эстафеты мы выиграли в 1972 году), биатлонистам, конькобежцам, всем-всем за ваши-наши победы и успехи!

И все равно без разговора о Камиле Валиевой ее обойтись. Я пишу эти строки ранним пекинским утром 14 февраля. Рассмотрение дела спортивным арбитражным судом закончено, в одиннадцать часов по челябинскому времени должны огласить решение. Боюсь, оно для нас вряд ли станет утешительным. Есть предположения, что Камилу не допустят до старта, хотя она тренируется и часто плачет на катке, уже получила стартовый номер. А в командном турнире нам пока оставят золото, но судебные разбирательства ждут впереди после Олимпиады. Прав ли? Скоро узнаем. Мне бы хотелось очень ошибиться.

Фото автора и Олимпийскиго комитета России (https://t.me/olympic_russia).