«Наши парни заслужили выступать в элите российского волейбола» — директор ВК «Динамо»

Руководитель челябинского клуба Юрий Кучкин считает, что команда готова к Суперлиге чемпионата России

Волейбольный клуб «Динамо» из Челябинска остановился в шаге от того, чтобы впервые в своей истории выйти в элиту отечественного мужского волейбола. Южноуральская команда как-то незаметно для всех добилась впечатляющего прогресса. Однако, по словам директора клуба, за всем этим стоит долгая и кропотливая работа. Юрий Кучкин в интервью ИА «Первое областное» объясняет феномен чудесного преображения клуба, размышляет над его ближайшими перспективами и уверяет, что в нынешнем состоянии «Динамо» вполне могло бы достойно выступать в Суперлиге чемпионата России.

«Финансовая стабильность позволила провести хорошую работу на трансферном рынке»

— Юрий Николаевич, давайте начнем с главного: чем же объяснить такой стремительный взлет мужского волейбола в Челябинске и каковы причины этого успеха?

— В первую очередь я связываю это с тем, что финансирование клуба стало стабильным. Даже по сравнению с прошлым сезоном бюджет клуба был немного увеличен. Это и позволило нам активно поработать в период межсезонья на трансферном рынке. Как результат — удалось пригласить в клуб пусть и молодых, но очень перспективных и хороших игроков. Среди них четыре игрока молодежной сборной России — Роман Мурашко, Илья Казаченков, Денис Голубев и Слави Костадинов. Они здорово влились в коллектив, являются лидерами по многим показателям.

Второе. Правильным шагом, как оказалось, стало и наше решение произвести ротацию в тренерском штабе клуба. Команду возглавил Алексей Андреев, которому удается воплощать свои задумки в играх. А ведь в клубе выступают уже и опытные ребята, которые в свое время понюхали пороха в битвах Суперлиги. Вот этот сплав опыта и молодости и дает результат.

В первых матчах ребята сыгрывались, находили общие связи и взаимодействия на площадке, а ближе к концу регулярного чемпионата разыгрались и сейчас показывают чемпионскую игру. Но что самое важное — они дружно общаются вне площадки, в клубе хороший микроклимат. Он прямым образом отражается на командных действиях — ребята помогают друг другу, раскрывают свой потенциал.

— Мужской волейбольный клуб в Челябинске и ранее никогда не был избалован вниманием и соответствующим бюджетным финансированием. Однако в сравнении с другими нашими профессиональными клубами его бюджет достаточно скромный.

— Мне сложно сравнивать с другими клубами, да и вряд ли уместно об этом говорить. Я исхожу из возможностей нашей команды. Повторюсь: бюджет «Динамо» в сравнении с прошлым сезоном был немного увеличен. И это нам позволило за относительно небольшие деньги укрепить состав, создать боеспособный коллектив. Хотя, насколько я знаю, в Высшей лиге есть клубы, бюджет которых выше. Тем не менее мы заняли первое место в регулярном чемпионате.

— А пригласить «сборников» из молодежной сборной России было сложно? Очевидно ведь, что не каждый перспективный игрок согласится на переезд в город, где никогда не было больших традиций и громких побед в мужском волейболе.

— Что значит «нет традиций»? Мы же не последний клуб в стране — на протяжении последних двух-трех сезонов показываем стабильно высокие результаты в Высшей лиге «А». Кроме того, у нас тесный контакт с представителями других клубов, ведем с ними переговоры на бесконфликтной основе, есть взаимное уважение друг к другу. Наконец, у нас отработана до мелочей организация тренировочного процесса, есть неплохая материально-техническая база. И потенциальный новобранец едет в Челябинск, зная, что здесь его ждут хорошие и комфортные условия для роста спортивного мастерства.

«Из-за отсутствия „дубля“ мы ежегодно теряем перспективных челябинских игроков»

— Когда вы поняли, что уже в нынешнем сезоне реально замахнуться на лидерство в чемпионате?

— Первые мысли об этом появились уже после 3—4 тура, когда в коллектив влились «сборники». Они стали адаптироваться в нем, игра команды преобразилась. Уверенности добавили результаты предварительного этапа, по итогам которого мы заняли второе место. И вот тогда ребята стали открыто говорить о том, что они хотят выиграть чемпионат, у них появилась заинтересованность в конечном результате. Хотя изначально перед ними стояла задача финишировать в тройке призеров.

— Обратил внимание, что во многих поединках «Динамо», выигрывая первые два сета, затем умудряется растерять все преимущество. Обычно такое присуще женскому волейболу. С чем это связано? Отсутствие опыта или концентрации у молодых ребят?

— Это волейбол, мяч круглый. Расслабленности после побед у ребят точно нет. Скорее, здесь можно говорить о том, что соперник начинает идти ва-банк. И настрой на лидеров у него соответствующий. Вспомните, как мы сами когда-то играли в волейбол, — в матчах против сильных соперников удается проявлять свои лучшие качества. И наоборот: игра не идет и не клеится, если против тебя примерно равный или ниже по классу оппонент.

— Насколько глубокий состав, на ваш взгляд, у «Динамо»? Длинная ли скамейка запасных?

— В целом да. Реалии современного волейбола таковы, что, полагаясь лишь на игру стартовой шестерки, далеко не уедешь и ничего не выиграешь. Помимо двух либеро, нужны еще как минимум 4—5 игроков, которые могут заменить лидеров команды. У нас игровую практику по ходу сезона получают практически все ребята, хотя уровень их мастерства, конечно, разный.

— Однако местных воспитанников в клубе не так и много.

— В этом сезоне за «Динамо» выступают пять воспитанников челябинской школы волейбола. Они все молодые и перспективные, но по уровню мастерства не дотягивают до тех ребят, которые несут на себе основную нагрузку. В Челябинске спортшкола работает неплохо, ежегодно выпускает неплохих игроков, но многие из них уезжают в другие города. К сожалению, у нас нет необходимых условий для того, чтобы выводить их планомерно на высокий уровень. Таким молодым ребятам нужна какая-то промежуточная структура, которой у нас нет.

— Вы имеете в виду «дубль» основной команды?

— Да, именно! В таком клубе выпускник спортшколы мог бы получить игровую практику, повысить свой уровень мастерства с тем, чтобы затем безболезненно влиться в основной состав. Нам нужен «дубль», но весь вопрос упирается в финансирование. Все-таки содержать еще один клуб, пусть и для Высшей лиги «Б», — накладно.

— Однако если мы в открытую говорим о команде под Суперлигу, то у нее обязательно должен быть дублирующий состав.

— Да, и это понимают все. В том числе и в региональном фонде поддержки спорта. Они в этом плане нас поддерживают. Надеюсь, в скором времени удастся решить этот вопрос. В противном случае будем и дальше терять наших перспективных выпускников спортшколы, а затем спустя какое-то время брать их же в аренду у других клубов. Это нерациональный подход.

«Играть на достойном уровне в Суперлиге можем уже сегодня нынешним составом»

— Сезон скоро закончится, и вне зависимости от того, выйдет команда в Суперлигу или нет, сохранить нынешний состав будет сложно. Нет опасений, что вся эта работа пропадет и придется строить команду заново?

— Будь наше желание — оставили бы весь этот состав в клубе, в том числе и тренерский штаб. Я не сомневаюсь в том, что многим нашим ребятам поступят выгодные предложения. Они же все на виду. Наверняка вырастет их и трансферная стоимость. Кроме того, каждый игрок теперь будет понимать, что он достиг определенного уровня. Конечно, он захочет выступать в Суперлиге, получить более выгодный контракт. С нами или без нас.

— Если отбросить в сторону финансовую составляющую: «Динамо» готово к Суперлиге?

— Играть там на достойном уровне и быть, к примеру, в десятке сильнейших — возможно, да. Но мы же понимаем, что есть и много других факторов и критериев, по которому клуб должен соответствовать уровню Суперлиги. Если брать в целом, то скорей всего «Динамо» к этому еще не готово. Но у нас изначально и цели такой не стояло. К выходу в Суперлигу нужно планомерно и целенаправленно готовиться, укрепляя всю околоспортивную составляющую жизнедеятельности клуба.

— Суперлига предполагает другой бюджет клуба. Возможно, к его увеличению еще не готовы в правительстве региона.

— Любой человек, достигая определенной цели, стремится к тому, чтобы идти и развиваться дальше. И наш клуб хочет ставить перед собой новые задачи. Будем обращаться в правительство региона, в Фонд поддержки спорта — поднимать вопрос об увеличении финансировании клуба. В конце концов, наша конечная цель связана даже не с клубом. Мы хотим, чтобы мужской волейбол развивался по всем направлениям, «Динамо» — это только вершина айсберга.

«Внимание к мужскому волейболу в этом сезоне многократно возросло»

— Долгое время волейбольное «Динамо» находилось в тени других клубов Челябинской области. Сейчас у команды есть результат. Есть ощущение, что интерес и внимание к ней у общественности изменился?

— Не могу сказать, что клуб собирает аншлаг на домашних матчах, но народ ходит. Есть и свои постоянные болельщики. Они приходят получить удовольствие от красивой игры. Повернулись к нам и спортивные руководители, раньше я не замечал такого тесного контакта. Все это настраивает на оптимистичный лад, дает стимул работать дальше и развиваться. Приятно был удивлен и тем вниманием, которое оказывают нам в Москве, в ВФСО «Динамо». Судьбой клуба интересуются, помогают решать организационные вопросы.

— Перед спортивными клубами области в том же региональном Фонде поддержки спорта требуют активнее работать в медийном плане. Кажется, в этом направлении «Динамо» есть над чем работать.

— Да, и в нынешнем сезоне мы уделили большое внимание этому. Скажем, в соцсетях у клуба значительно выросло число подписчиков. Стараемся придумывать и новые формы работы с болельщиками. Так, например, приглашаем на матчи болельщиков из Озерска, где очень любят волейбол. Хотел бы им выразить отдельные слова благодарности за ту поддержку, которую они нам оказывают. На домашних матчах ведутся трансляции региональных ТВ. Пробовали расклеивать афиши на улицах города — поняли, что это не всегда эффективно. Запустили новый сайт, дизайн которого отвечает всем современным требованиям. Но понимаем, куда и к чему еще стремиться. Да, у нас предусмотрены средства на работу в медийном плане, но они достаточно скромные. Стараемся имеющиеся возможности в первую очередь распределить на создание комфортных условий для игроков. Приходится чем-то жертвовать.

— Впереди суперфинал Высшей лиги «А». Ожидаете аншлаг на домашних матчах против «Новы»?

— Очень этого хотелось бы. Все-таки игры предстоят интересные, на кону — чемпионство в Высшей лиге «А». Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех болельщиков поддержать нашу команду. Впервые в истории мужской челябинский волейбольный клуб реально претендует на то, чтобы выйти в Суперлигу. А уровень игры «Динамо» уже сейчас ей соответствует. У вас есть прекрасная возможность увидеть большой волейбол вживую, при этом абсолютно бесплатно. Уверен, что наша команда не разочарует болельщиков своей игрой.