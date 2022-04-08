«Начать заниматься танцами никогда не поздно» — директор спортшколы «Вероника»

Вероника Бутузова развенчивает 10 мифов о танцевальном спорте

Завтра, 9 апреля, в Челябинске стартует Кубок губернатора по спортивным бальным танцам. В этих статусных соревнованиях выступят более тысячи участников из 30 регионов страны. Между тем не все южноуральцы ассоциируют танцы со спортом. ИА «Первое областное» подготовило 10 спорных тезисов о танцевальном спорте одному из организаторов предстоящего турнира Веронике Бутузовой. Ее ответы помогут понять специфику и особенности этого вида спорта.

— Танцы — это больше искусство или спорт?

— Все зависит от того, какую цель ставит перед собой танцор. Если есть желание выиграть соревнования, повысить свой уровень мастерства, добиться определенного успеха, то танцы для него становятся спортом. Но есть и другие примеры, когда человек стремится через танцы реализовать себя, обрести уверенность, получить удовольствие от самого процесса занятий. В таком случае танцы становятся для него уже искусством, средством реализации своей личности.

— Физическая форма и изнурительные тренировки в спортивных танцах не нужны.

— Нет, в любом виде спорта физическая форма спортсмена играет едва ли не первостепенное значение. У нас ребята каждый день проходят общефизическую подготовку, занимаются в фитнес-клубе или тренажерном зале. А ведь есть еще занятия по хореографии, гимнастике, растяжке. Можете себе представить, какие нагрузки испытывает организм. Он всегда находится в тонусе и хорошей физической готовности.

— Начинать заниматься танцами нужно с раннего детства, в 10 лет — это уже поздно.

— К нам приходят заниматься танцами детки еще в совсем юном возрасте. Но начинать ими заниматься никогда не поздно. Это демократичный вид спорта, в котором проходят состязания в различных возрастных категориях. Поэтому нет ничего страшного и необычного, если люди впервые пробуют себя в танцах и в 40, и в 50 лет. У них есть возможность при должном старании и трудолюбии состояться как спортсмены и выиграть значимые состязания среди сеньоров в своей возрастной категории.

— В спортивных танцах могут выступать и добиваться успеха только стройные парни и девушки.

— Очень частое заблуждение у тех, кто не решается записаться в танцевальную школу. Практика показывает, что гармонично выглядеть и здорово танцевать могут спортсмены любой комплекции. Более того, часто бывает так, что фактурные люди более пластичные и гибкие. И парни, и девушки.

— В спортивных танцах ощущается нехватка танцоров. Из-за этого многие девушки вынуждены уходить из спорта, потому что не находят себе пару.

— На начальном этапе подготовки такая проблема действительно существует. Именно поэтому мы стараемся приглашать мальчишек в наш вид спорта, проводим большую работу в этом направлении. В более зрелом возрасте все этот отходит на второй план. Мы заметили такую тенденцию: если мальчик приходит в танцы, то задерживается в них надолго.

— Танцы делают мужчин женоподобными.

— Неоднократно сталкивалась с таким утверждением. Обычно оно исходит от отцов юных хоккеистов, которые тренируются с нами по соседству в ДС «Юность». Но основа танцев — это ОН и ОНА. То есть это разнополый дуэт, в котором партнеры в равной степени играют важную роль в достижении результата. Здесь мужское начало заложено в самом виде спорта. Удивительно в этой связи, почему не проводят другие параллели? Я одинаково хорошо отношусь ко всем видам спорта. Но почему никто не задумывается о том, какой происходит контакт в поединке, например, борцов греко-римского стиля? Зато есть стереотип, что танцы делают мальчика мягкотелым и изнеженным. Это в корне не так.

— Танцевальный спорт слишком субъективный вид спорта. Даже в сравнении с фигурным катанием, художественной гимнастикой или прыжками в воду.

— Сложное и спорное утверждение. Я понимаю: обывателю сложно разобраться в том, как оценивают выступление танцоров, — ему кажется, что все пары танцуют одинаково и хорошо. Но здесь есть свой набор элементов и фигур. Да, это субъективный вид спорта. Но в последние годы международная федерация танцевального спорта разработала новые правила оценок выступлений спортсменов. Они уже апробированы на соревнованиях высокого уровня. У нас пошли по схожему пути с фигурным катанием. То есть судьями стали выставляться не оценки за выступления, а за набор баллов. Кроме того, ввели так называемую дисциплину Basic, где паре необходимо выполнить набор обязательных элементов.

— Бальные танцы — финансово затратный вид спорта. Цена костюма спортсмена составляет не меньше 100 тысяч рублей.

— Категорично утверждать это не могу. С одной стороны, костюм в танцах играет важную роль, особенно для партнерши. В особенности если речь идет о статусных соревнованиях, где паре нужно подчеркнуть свою индивидуальность и уникальность, произвести впечатление в том числе через свой наряд. Но мода и тенденции меняются. Я знаю много танцевальных пар, которые выступают на «минимализме». Кроме того, можно привести много примеров, когда модель платья может быть очень интересной и не дорогой.

— Судьи при выставлении оценок учитывают внешний вид и костюмы танцоров.

— Сложный вопрос, однозначного ответа у меня нет. Конечно, в первую очередь судьи обращают внимание на технические элементы в выступлении танцевального дуэта. Но при прочих равных условиях, пожалуй, учитывают и внешний вид спортсменов, их чувство вкуса и стиля. Здесь, наверное, все индивидуально. Я общаюсь со многими представителями судейского корпуса и ловлю себя на мысли, что рефери-мужчины не могут запомнить цвет, фасон или вид костюма танцоров, они их идентифицируют по номерам на спине и тому, какие элементы им удалось выполнить. Женщины-судьи на такие детали, в том числе и на прическу танцоров, могут обратить внимание и запомнить.

— Спортсмены-танцоры — самодостаточные люди, зарабатывающие большие премиальные за победы на соревнованиях.

— Да, спортсмены высокого уровня могут себе заработать на жизнь, быть успешными в финансовом плане. Чем выше уровень соревнований, тем больше премиальные и призовые. Есть еще и коммерческие турниры, где ценник за участие и призовые места в разы выше. А еще в танцевальном спорте есть шоу-программы и показательные выступления, где тоже предусмотрены солидные премиальные.