На зимних Олимпийских играх — 2026 выступят не более 20 российских спортсменов

Окончательные списки участников МОК утвердит 31 января

На зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо российская команда спортсменов будет представлена небольшим количеством участников. На текущий момент 11 наших атлетов выполнили все условия отбора и готовятся выступить в главных зимних стартах четырехлетия в нейтральном статусе. Продолжают бороться за путевки представители бобслея, сноуборда, горнолыжного спорта и фристайла. Но уже очевидно, что на ОИ‑2026 выступят не более 20 российских атлетов.

Несколько российских спортсменов уже получили официальные приглашения или выполнили квалификационные нормативы для участия в зимней Олимпиаде. Россияне будут выступать на этих соревнованиях в нейтральном статусе и пройдут дополнительные проверки Международного олимпийского комитета. Игры‑2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Отбор на главные старты четырехлетия продолжается, и часть российских спортсменов уже заработали путевку или приблизились к ней.

Прошли отбор и получили официальные приглашения на Игры‑2026:

Фигурное катание: Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Лыжные гонки: Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Конькобежный спорт: Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

Шорт-трек: Алена Крылова и Иван Посашков.

Санный спорт: Дарья Олесик и Павел Репилов.

Ски-альпинизм: Никита Филиппов.

Кто еще может завоевать путевки на ОИ‑2026? Продолжают отбор на соревнования две бобслеистки — Любовь Черных и София Степушкина претендуют на участие в монобобах. В горнолыжном спорте — Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Александр Андриенко, Семен Ефимов и Иван Кузнецов. Однако шансы у них небольшие, а если и получат право выступить на соревнованиях, то на медали претендовать не будут — в этом виде спорта российские атлеты выглядят скромно на международном уровне.

Есть большая группа российских спортсменов, получивших нейтральный статус в сноуборде и фристайле. Среди них и два атлета из Челябинской области — Ярослав Степанко (сноуборд) и Александра Глазкова (фристайл). Теоретически они еще могут получить путевки на ОИ‑2026, но шансов на это также немного.

В скелетоне, прыжках на лыжах с трамплина наши атлеты потеряли шансы квалифицироваться на Игры‑2026. Точно не будет в Милане наших хоккеистов и керлингистов (в соответствии с рекомендациями МОК), а также биатлонистов (не допущены международной федерацией).

Окончательные списки участников Олимпийских игр будут сформированы в конце января после завершения квалификационного периода и всех проверок со стороны МОК. Но уже очевидно, что в Милане‑2026 будут представлены не более 20 российских атлетов.

Отметим, что на летние Олимпийские игры — 2024 в Париж отправились 15 нейтральных россиян. Единственную медаль (серебряную) завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном разряде.

Напомним, что в России зимнюю Олимпиаду не будут транслировать федеральные телеканалы. Права на трансляцию купил онлайн-кинотеатр Окко. Это первый случай, когда официальную трансляцию будет вести не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр. При этом все эфиры для зрителей будут бесплатными.