Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине будут проходить без присутствия иностранных болельщиков из-за пандемии коронавирусной инфекции, а обязательным требованием к спортсменам будет обязательное наличие справки о прошедшей вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
Подробно правила проведения Олимпиады распишут к концу октября. В декабре появится вторая, доработанная и дополненная инструкция. Сейчас можно сказать точно, что в Пекине будет обязательная вакцинация всех участников и отсутствие иностранных болельщиков.
«Билеты на соревнования будут доступны только для болельщиков, проживающих на материковой части Китая. Конкретные требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей материкового Китая и детали оформления билетов будут опубликованы после окончательной доработки», — говорится в заявлении пресс-службы.
На решение МОК повлиял опыт проведения Игр-2020 в Токио летом этого года. Напомним, что в Японии справки о прививках не требовались. На Олимпийских играх — 2022 в «пузырь» будут допущены только спортсмены и другие участники Игр, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса. Непривитым придется проходить карантин в 21 день после прилета в Пекин. Однако, если у спортсмена есть медотвод, его случай будет рассмотрен в особом порядке.
Напомним, зимние Олимпийские игры будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Автор: Степан Тимощук
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