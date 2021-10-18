С 15 по 17 октября в Челябинске и Магнитогорске первый раз в истории прошли открытые соревнования по баскетболу «Лига Андрея Зубкова». В первом туре турнира приняли участие юноши двух возрастов: 2006 и 2008 г. р. из двенадцати городов Российской Федерации, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Челябинской области.
Напомним, что Федерация баскетбола Челябинской области обратилась к форварду с идеей проведения таких матчей, и Зубков согласился стать куратором проекта. Андрей Юрьевич Зубков является российским профессиональным баскетболистом, играющим на позиции тяжелого форварда. Он вырос в Челябинске и начинал заниматься баскетболом в городской школе № 8. Сейчас он выступает за баскетбольный клуб «Зенит».
«Мы очень довольны результатами первого тура лиги. У нас получилось провести не только спортивные соревнования, но и настоящий спортивный праздник. К нам приехали гости из 10 городов России, это без учета Челябинска и Магнитогорска, которые выступили принимающими сторонами. Общее количество участников превысило 200 человек. Меня, как президента Федерации баскетбола Челябинской области, радует, что Челябинская область становится центром притяжения детского баскетбола», — сказал президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.
Первое место среди юношей 2006 г. р. и младше заняла команда из Томска — ДЮСШ 6 им. Расторгуева. Второе и третье место заняли СШ «Алтай-Баскет» (Барнаул) и СШ «Триумф» (Новосибирск) соответственно. Самым ценным игроком стал Максим Блажчук из ДЮСШ 6 им. Расторгуева.
А среди юношей 2008 г. р. и младше первое место заняла команда из Магнитогорска — СШОР «Динамо». Второе место забрала себе ДЮСШ 3 имени Мышкина (Екатеринбург), ее игрок Кирилл Лопатин стал самым ценным на турнире. Третье место осталось за СШ «Кристалл» (Покачи).
«Нам удалось вывести на принципиально новый уровень организацию детских соревнований. Существует большое количество лиг, но что принципиально отличает „Лигу Андрея Зубкова“ — это подход к соревнованиям на уровне профессиональных турниров. Мы очень щепетильно отнеслись к организации судейского процесса: начиная с ведения статистики, заполнения всех протоколов, даже формы для судей; мы организовали трансляции всех матчей из Челябинска и Магнитогорска; у нас на финальном дне работали профессиональные фотографы, теперь у участников огромное количество классных фотографий. Кроме этого, у лиги очень стильный и современный брендбук, интересная наградная атрибутика. К сожалению, матчи проходили без зрителей, но обратная связь от участников, тренеров, родителей радует и вдохновляет провести следующие туры этого сезона еще на более высоком уровне», — отметила директор по маркетингу и коммуникациям ФБЧО Елена Герасименко.
Следующий тур «Лиги Андрея Зубкова» пройдет в Кургане в декабре 2021 года.
Автор: Степан Тимощук
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