В Челябинске во Дворце пионеров и школьников завершился первый сезон открытых соревнований по баскетболу «Лига Андрея Зубкова». После заключительного тура стали известны победители среди юношей двух возрастов, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Челябинской области.
Переходящий кубок «Лиги Андрея Зубкова» среди команд 2008 года по итогам четырех туров уезжает в Магнитогорск. Победителем стала команда СШ «Динамо» из Магнитогорска. Лучшим игроком был признан Алексей Дегтярев — СШ «Кристалл».
В возрастной категории «юноши 2009 года рождения» в финальной схватке сошлись две челябинские команды — СШ «Олимп» и БШ «Пионер». Воспитанники Сергея Нечаева и Марианны Тукасеровой. Сильнее оказалась команда «Пионер». Переходящий кубок остался в ДПШ на Алом поле. После четырех туров MVP был признан Иван Корнилов — БШ «Пионер».
Напомним, что Федерация баскетбола Челябинской области обратилась к форварду с идеей проведения таких матчей, и Зубков согласился стать куратором проекта. Андрей Юрьевич Зубков является российским профессиональным баскетболистом, играющим на позиции тяжелого форварда. Он вырос в Челябинске и начинал заниматься баскетболом в городской школе № 8. Сейчас он выступает за баскетбольный клуб «Зенит».
Также в Челябинске нарисовали граффити с известным баскетболистом Андреем Зубковым. Рисунок создали к чемпионату России по баскетболу 3×3.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Импортозамещение Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня