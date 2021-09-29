Сегодня, 29 сентября, в 17:00 в СШОР «Алмаз» в преддверии чемпионата России по боксу среди женщин, в Челябинске состоятся соревнования, посвященные Дню города и памяти Николая Попкова, сообщает пресс-служба регионального Министерства спорта.
В традиционном турнире, который пройдет с 29 сентября по 2 октября, примут участие более 120 спортсменок из Челябинской, Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Иркутской, Омской, Оренбургской областей, ХМАО, Республик Бурятии и Башкортостан, а также из Москвы.
В этом году впервые турнир пройдет в 12 весовых категориях. В соревнованиях будет четыре возрастные группы: 13—14 лет, 15—16 лет, 17—18 лет, 19—40 лет. На турнире выступят спортсменки — участницы Олимпийских игр: бронзовый призер Олимпиады-2016, чемпионка и призер первенств мира, чемпионка Европы Анастасия Белякова, участница Олимпиады-2020, серебряный призер чемпионата мира Людмила Воронцова, а также победители и призеры международных и российских соревнований.
«Турнир рассматриваем как первый этап подготовки южноуральских спортсменок к чемпионату России по боксу среди женщин, который пройдет в Челябинске с 26 ноября по 3 декабря. Далее у нас по плану учебно-тренировочный сбор в Златоусте. Основной этап подготовки состоится в Челябинске в преддверии чемпионата страны», — рассказал старший тренер женской сборной Челябинской области по боксу Виталий Хоминец.
Отметим, что Николай Попков внес огромный вклад в развитие женского бокса в Челябинской области. Он 40 лет своей жизни посвятил боксу, долгое время возглавлял Центр олимпийской подготовки по боксу Челябинской области, был вице-президентом федерации Челябинской области. Чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Челябинске с 26 ноября по 3 декабря.
Автор: Степан Тимощук
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