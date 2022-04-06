В Челябинской области стартует любительский Кубок ФБЧО по баскетболу среди мужских команд. В этом году турнир проводится по схеме: предварительный этап — игры в дивизионах с участием сборных регионов либо сильнейших команд городов — и финальный этап, сообщает Федерация баскетбола Челябинской области.
В финальный этап соревнований выходят по две команды от Челябинска и Магнитогорска, по одной команде от региональных зон и одна команда из полуфинального розыгрыша.
Игры Северного дивизиона пройдут с 8 по 10 апреля в городе Кыштыме. Южный дивизион стартует с 15 по 17 апреля. Встречи пройдут в Коркино. Подать заявку можно до 10 апреля. И последние игры предварительного этапа состоятся в Горнозаводском дивизионе с 22 по 24 апреля в городе Миассе. Подать предварительную заявку на участие можно до 17 апреля.
Напомним, что в Челябинске пройдет финал чемпионата России по баскетболу 3×3. Главные игры сезона проведут с 29 апреля по 3 мая во дворце спорта «Юность». Организаторы уже объявили о наборе волонтеров на соревнования.
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