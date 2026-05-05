На Южном Урале стартовали всероссийские соревнования по боксу памяти героя СССР

В Копейске сегодня, 5 мая, дали старт Всероссийским соревнованиям по боксу памяти дважды Героя Советского Союза Семена Васильевича Хохрякова. Челябинская область впервые принимает такое событие. Участие в турнире принимают 150 спортсменов из 27 регионов России.

Соревнования приурочили к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Турнир увековечивает память командира танкового батальона Семена Хохрякова, чья история неразрывно связана с Копейском.

В этом году турнир проходит под эгидой общества «Динамо».

«Бокс всегда пользовался в России особым вниманием и уважением и сейчас продолжает развиваться очень ярко. Цель соревнований — популяризация динамовского движения, выявление сильнейших спортсменов в этом виде спорта для включения в состав команд для участия в чемпионате мира, пропаганда спорта и здорового образа жизни», — отметил председатель общества, генерал-лейтенант и начальник УФСБ России по Челябинской области Дмитрий Иванов.

Также гостями соревнований станут заслуженный мастер спорта, чемпион СССР и Европы по боксу Петр Галкин и представитель Центрального совета ВФСО «Динамо», мастер спорта СССР международного класса, двукратный чемпион мира Юрий Клюев.

Турнир будет проходить до 10 мая.