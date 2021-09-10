В Верхнеуральском районе стартовала областная летняя спартакиада среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В комплексных состязаниях примут участие более 280 атлетов в возрасте от 19 до 60 лет, сообщает пресс-служба Министерства спорта Челябинской области.
За призовые места на спартакиаде будут бороться 43 команды, из них 22 коллектива представляют спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), 8 — спорт слепых, 6 — спорт глухих, 7 — спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН).
На спартакиаде уже прошли соревнования по трем дисциплинам. Сначала состоялись забеги и заезды на колясках на дистанциях 100, 200 и 400 метров. На стадионе города Верхнеуральска состоялись прыжки в длину, а в местном доме культуры санатория «Карагайский бой» — состязания по настольному теннису.
Завершится программа спартакиады состязаниями по плаванию. Победители и призеры в каждом виде спорта будут награждены медалями и грамотами.
Автор: Степан Тимощук
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