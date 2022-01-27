На Южном Урале состоятся массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»

Центральный старт традиционного турнира пройдет на челябинском стадионе «Инга»

В Челябинской области 5 февраля состоятся традиционные ежегодные соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». В них примут участие около 300 любителей спорта и здорового образа жизни, сообщают организаторы мероприятия.

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», центральный старт в южноуральском регионе запланирован на территории челябинского стадиона «Инга» (ул. Худякова, 24а).

История традиционных состязаний «Лед надежды нашей» началась еще в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях.

Состязания пройдут на дистанциях 50 и 100 метров в шести возрастных группах. Официальная церемония открытия в Челябинске состоится в 12:00, начало соревнований — в 12:30.