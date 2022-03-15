В Челябинске 20 марта на Ледовой арене «Трактор» состоятся финальные матчи Детской хоккейной лиги (ДХЛ) Южного Урала. В этом сезоне в чемпионате приняли участие 19 детских команд Челябинской области, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
В первом большом финале ДХЛ Южного Урала примут участие команды в двух возрастных группах «Трактор-РМК», «Юниор-ЧТЗ» и «Майнер» из поселка Межозерный. Вход на матчи — свободный (37 вход Арены).
Проект был организован благодаря совместному начинанию «Русской медной компании» и хоккейного клуба «Трактор». Все матчи турнира прошли на дворовых коробках, возведенных за два года в Челябинской области.
Расписание матчей по челябинскому времени:
Финал младшей группы 2009-2011.
13:30. Трактор-РМК vs Майнер
Финал старшей группы 2006-2008.
15:00. Трактор-РМК vs Юниор-ЧТЗ
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