На Южном Урале состоится Межрегиональный кубок СМИ по горнолыжному спорту

Турнир пройдет на курорте «Солнечная долина»

«Кубок СМИ имени Ольги Давиденко стал для Челябинской области знаковым мероприятием, на котором представители СМИ соревнуются не в профессиональном освещении событий, а в скорости, ловкости и сплоченности. Очень важно, Кубок СМИ объединяет разных представителей медиасферы — журналистов, фотографов, блогеров, PR-специалистов — и дает им возможность делиться опытом, создавать новые проекты, способные развивать туристический потенциал региона»,

— рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.