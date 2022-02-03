С 18 по 20 февраля на курорте «Солнечная долина» пройдет ежегодный Межрегиональный кубок СМИ имени Ольги Давиденко по горнолыжному спорту. Также все участники посетят медиафорум «Вершина», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования пройдут на несложном участке трассы. Участвовать будут сборные команд из разных СМИ, городов и регионов. Инструкторы проведут участникам бесплатные уроки. В соревнованиях будут креативные номинации, не зависящие от спортивных результатов. Также в этот день состоится медиафорум «Вершина», на котором выступят именитые специалисты.
«Кубок СМИ имени Ольги Давиденко стал для Челябинской области знаковым мероприятием, на котором представители СМИ соревнуются не в профессиональном освещении событий, а в скорости, ловкости и сплоченности. Очень важно, Кубок СМИ объединяет разных представителей медиасферы — журналистов, фотографов, блогеров, PR-специалистов — и дает им возможность делиться опытом, создавать новые проекты, способные развивать туристический потенциал региона», — рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.
Участие в спортивном турнире могут принять члены Союза журналистов, сотрудники редакций СМИ, PR-специалисты, блогеры из разных регионов. Зарегистрироваться можно на сайте до 10 февраля.
Напомним, что Межрегиональный кубок СМИ имени Ольги Давиденко по горнолыжному спорту проводится проводится с 2014 года — на межрегиональном уровне. С 2019 года кубок носит имя Ольги Давиденко — в память о председателе Союза журналистов Челябинской области. В прошлом году первое место Кубка СМИ досталось команде Союза журналистов Челябинской области.
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