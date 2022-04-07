На Южном Урале состоится хоккейный турнир памяти Валерия Карпова

В нем примут участие четыре команды

В Чебаркуле 16 апреля на территории ледового дворца «Уральская звезда» имени Валерия Харламова пройдет турнир команд по хоккею «Мемориал памяти Валерия Карпова». В соревнованиях примут участия четыре областные хоккейные команды, сообщает региональный Минспорт.



В турнире примут участие четыре хоккейных коллектива Челябинской области в возрастной группе «50+»: «Орион», «Сфера безопасности», «Звезда» и «Коркино». Команды-победители и призеры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами. Лучшие игроки удостоятся памятных призов.



Валерий Карпов был одним из самых известных и титулованных игроков челябинского хоккея. Южноуральский хоккеист большую часть спортивной карьеры провел в челябинском «Тракторе» и магнитогорском «Металлурге». В составе «черно-белых» дважды завоевал бронзовые медали чемпионата страны, а в «Магнитке» — чемпионский титул, выиграл Евролигу. Неоднократно привлекался в состав национальной сборной России, в составе которой завоевал титул чемпиона мира 1993 года.



Программа турнира «Мемориал памяти Валерия Карпова»:



12:00—13:00. ХК «Орион» — ХК «Сфера безопасности».

13:15—14:15. ХК «Звезда» — ХК «Коркино».

14:30—15:30. матч за 3-е место.

15:45—16:45. финал мемориала.

16:45—Церемония награждения победителей и призеров и торжественное закрытие турнира.

