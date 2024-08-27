На Южном Урале сегодня стартует хоккейный Кубок губернатора Челябинской области

ОТВ будет вести прямые трансляции из арены «Трактор»

Четыре хоккейные команды примут участие в Кубке губернатора Челябинской области. На лед арены «Трактор» имени Валерия Белоусова помимо хозяев выйдут хабаровский «Амур», ханты-мансийская «Югра» и тольяттинская «Лада».

Первая встреча турнира стартует в 15:00 по челябинскому времени: клюшки скрестят «Амур» и «Югра».

Матч-открытие с участием команды — хозяйки соревнований — «Трактора» — начнется в 19:00. Против подопечных Бенуа Гру на лед выйдет тольяттинская «Лада».

Прямые трансляции из арены «Трактор» смотрите на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ.