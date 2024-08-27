Четыре хоккейные команды примут участие в Кубке губернатора Челябинской области. На лед арены «Трактор» имени Валерия Белоусова помимо хозяев выйдут хабаровский «Амур», ханты-мансийская «Югра» и тольяттинская «Лада».
Первая встреча турнира стартует в 15:00 по челябинскому времени: клюшки скрестят «Амур» и «Югра».
Матч-открытие с участием команды — хозяйки соревнований — «Трактора» — начнется в 19:00. Против подопечных Бенуа Гру на лед выйдет тольяттинская «Лада».
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