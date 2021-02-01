На Южном Урале пройдут соревнования «Лед надежды»

В стартах примет участие более 300 человек

Соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды» пройдут в эту субботу, 6 февраля, на территории Челябинской области. В стартах смогут принять участие все желающие. Центральным местом проведения станет стадион «Инга» на Худякова, 24. Всего ожидается выход на лед более 300 человек.



«Соревнования пройдут на дистанциях 50 и 100 метров в шести возрастных группах. Официальная церемония открытия в городе Челябинске состоится в 12:00, начало соревнований — в 12:30. Просим вас не забывать про средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию»,— рассказали ИА «Первое областное» в министерстве спорта Челябинской области.

В 2020 году «Лед надежды» посвящен 90-летнему юбилею комплекса «Готов к труду и обороне». Сам ГТО является одним из инструментов проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Основная задача комплекса — доведение доли граждан, которые систематически занимаются спортом, до 55%.