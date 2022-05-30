С 6 по 11 июня на озере Тургояк на базе клуба-отеля «Золотой пляж» состоится ежегодная детская парусная регата в классах «Оптимист» и «Кадет» — Кубок путешественника Федора Конюхова. В кубке примут участие около 150 спортсменов со всей страны. В этом году это будет юбилейная, десятая, регата, сообщает региональный Минспорт.
«Мы очень рады встречать юных яхтсменов, и приятно знать, что проведение регаты „Кубок путешественника Федора Конюхова“ на озере Тургояк стало доброй традицией. Традиционно мы „наполним“ дни регаты мастер-классами, познавательными и развлекательными мероприятиями, проведем встречу детей с Федором Филипповичем. Он сам очень ждет этой встречи — он признается, что дети и их счастливые и полные энтузиазма лица очень вдохновляют на новые свершения», — отметила генеральный директор клуба-отеля «Золотой пляж» Александра Губина.
В прошлом году командный трофей всероссийской регаты завоевали южноуральские спортсмены из Миасса. Кроме самих соревнований участники посетят образовательные экскурсии и мастер-классы, а также познакомятся с историей Миасса.
Отметим, что в этом году регату посетит Федор Конюхов. У Федора Филипповича запланировано несколько встреч с юными яхтсменами, а также с детьми, посещающими Детскую школу путешествий Федора Конюхова.
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