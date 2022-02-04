На Южном Урале пройдет матч ветеранов хоккея

В Чебаркуле откроют новый хоккейный корт

В Чебаркуле 6 февраля пройдет товарищеский матч в честь открытия хоккейного корта. Участие примут сборные команды ветеранов хоккейных клубов «Трактор», «Металлург» и чебаркульской команды «Звезда», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Новая площадка находится на месте корта, на который 55 лет назад выходили играть Валерий Харламов и другие звезды советского и мирового хоккея — Николай Макаров, Юрий Гомоляко, Владимир Шабунин и другие. Также на этом льду выступали более 100 обладателей олимпийских медалей.



В матчах должны принять участие почетные гости — братья Николай, Сергей и Юрий Макаровы, Владимир Шабунин, заместитель министра физической культуры и спорта Виталий Якушев и другие.



Игры пройдут на улице 9 Мая, дом 21. Начало — в 13:00.

