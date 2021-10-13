В этом году Южный Урал снова примет этапы Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. 11 и 12 декабря на территории курорта «Банное» под Магнитогорском лучшие сноубордисты, выступающие в альпийских дисциплинах, разыграют 4 комплекта наград в индивидуальных гонках — в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
По плану официальные тренировки должны пройти 9 и 10 декабря. 11 числа спортсмены вступят в борьбу за медали в параллельном слаломе-гиганте, а 12 декабря — в параллельном слаломе.
В сезоне 2020-2021 года этап Кубка мира в Челябинской области был перенесен с декабря 2020 года на февраль 2021 года из-за COVID-19. На Южном Урале российская команда выступила очень успешно. Сборная нашей страны завоевала пять медалей, подтвердив, что в параллельных дисциплинах сноуборда является одним из мировых лидеров. Тогда впервые в соревнованиях такого высокого уровня южноуралец Степан Наумов завоевал серебряную медаль.
Напомним, что Южный Урал в третий раз примет у себя соревнования лучших сноубордистов, выступающих в параллельных дисциплинах. В 2019 году курорту впервые выпала честь принять мировой турнир. В стартовом этапе приняли участие спортсмены из 16 стран мира, среди которых — олимпийский чемпионы, победители и призеры чемпионатов мира, этапов Кубка мира и обладатели Хрустального глобуса.
Автор: Степан Тимощук
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