В Челябинской области в Уральских горах возле озера Акакуль пройдет чемпионат России по суточному ориентированию (рогейну). За один день спортсмены преодолеют более 100 километров. Старт чемпионата намечен на 30 июля в 12:00 в поселке Слюдорудник (Кыштымский городской округ), сообщает региональный Минспорт.

В этом году организаторы подготовили спортивную карту, которая охватывает площадь порядка 220 квадратных километров. С помощью компаса и карты за 24 часа спортсменам нужно будет найти на местности как можно большее число контрольных пунктов. За опоздания начисляются штрафные баллы. Состав команды — от двух до пяти человек.

В чемпионате будут участвовать спортсмены из почти двух десятков территорий — Москвы, Нижнего Новгорода, Иваново, Красноярска, Омска, Таганрога, Уфы, Димитровграда, Сарова, Челябинска и Челябинской области, Екатеринбурга, Ленинградской области, Казани и других городов. Отметим, что в рамках чемпионата также пройдут соревнования по 6-часовому рогейну.

«На местности установлены порядка 80 КП. Победители, скорее всего, за сутки смогут преодолеть 120 и более километров. Отдохнуть и поспать можно будет либо в спортивно-туристическом центре „Провинция“, что в поселке Слюдорудник Кыштымского городского округа, либо в лесных условиях. Для этого спортсмены обычно берут с собой легкие спальные мешки, какой-то запас продуктов. При этом в лесу также будут располагаться и пункты, где участники смогут пополнить запасы воды. Некоторые контрольные пункты установлены в красивых точках наших Уральских гор. На старт выйдут не только ориентировщики, но и любители трейловых забегов, которые любят и умеют ориентироваться на местности», — рассказал организатор и главный судья Андрей Акимов.
Напомним, что на старт «Российского азимута» в Челябинске вышло более 2000 участников. Соревнования по спортивному ориентированию 21 мая прошли по всей стране. Также южноуральские студенты выиграли Всероссийскую универсиаду по ориентированию.