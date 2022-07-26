На Южном Урале пройдет чемпионат России по суточному ориентированию

За один день спортсмены преодолеют более 100 километров

«На местности установлены порядка 80 КП. Победители, скорее всего, за сутки смогут преодолеть 120 и более километров. Отдохнуть и поспать можно будет либо в спортивно-туристическом центре „Провинция“, что в поселке Слюдорудник Кыштымского городского округа, либо в лесных условиях. Для этого спортсмены обычно берут с собой легкие спальные мешки, какой-то запас продуктов. При этом в лесу также будут располагаться и пункты, где участники смогут пополнить запасы воды. Некоторые контрольные пункты установлены в красивых точках наших Уральских гор. На старт выйдут не только ориентировщики, но и любители трейловых забегов, которые любят и умеют ориентироваться на местности»,

— рассказал организатор и главный судья Андрей Акимов.