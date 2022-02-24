На Южном Урале прошло первенство по судомодельному спорту среди учащихся. В центре цифрового образования детей «IT-Куб» Южноуральска состоялся турнир на закрытой воде в классах моделей-копий, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Первенство в классах моделей-копий проходит ежегодно. Два года назад «IT-Куб» уже принимал у себя спортсменов из разных городов региона, но теперь площадка проведения полностью преобразилась.

На турнире выступили более 50 судомоделистов из 7 команд, представляющие Челябинск, Магнитогорск, Ашу и Южноуральск. Соревнования проходили в два этапа — для двух возрастных категорий учащихся. Участники демонстрировали практические навыки пилотирования своих моделей в реальной среде и знания теории морской терминологии и технологии изготовления модели.

«Среди заявленных участников — преимущественно те ребята, которые уже не первый год участвуют в соревнованиях. Их результаты наглядно демонстрируют повышение уровня подготовки и проделанную работу над ошибками. Наблюдать за ходом состязаний становится все интереснее», — говорит президент «Федерации судомодельного спорта» Дмитрий Долгих.
По итогам соревнований первое место заняли команды из Магнитогорска ДЮЦ «Максимум» и «Субмарина».